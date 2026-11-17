Este es el precio del dólar HOY.

El peso mexicano ha reaccionado a las expectativas de un mayor diferencial de tasas entre el Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), así como al fortalecimiento del dólar e indicadores económicos de ambos países. ¿Cómo abrió el dólar esta semana y qué esperar de la moneda nacional?

Ayer, lunes 16 de noviembre, fue feriado nacional en México por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Por lo anterior, Banxico no publicó los valores oficiales de apertura y cierre del precio del dólar.

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Sin embargo, según datos de la plataforma Investing.com, los mercados registraron un valor de cierre de aproximadamente 18.5184 pesos mexicanos por dólar.

En contraste, este martes 17 de noviembre, datos de la misma plataforma muestran un valor de apertura del dólar en 18.5100 pesos mexicanos, con un máximo de 18.5277 y un mínimo de 18.4618 unidades de la moneda nacional por moneda verde.

Gráfico que muestra el valor del dólar en pesos mexicanos a lo largo de la semana. ı Foto: Captura de pantalla (Investing.com)

Lo anterior representa una muy modesta apreciación conforme a los valores del lunes y también frente a los del cierre del viernes, que fue de 18.5525 pesos mexicanos por dólar.

Mientras tanto, de acuerdo con datos de la plataforma Dolario, los bancos pagan el dólar entre 17.20 y 17.95 pesos mexicanos, siendo Citibanamex el que paga la última cifra, la más alta.

Tipo de cambio por Dolario.mx

Las tres noticias clave para el precio del dólar esta semana

El peso mexicano se estabilizó en noviembre después de sumar semanas de pérdidas entre septiembre y octubre. Sin embargo, es pronto para asegurar que la moneda nacional se recuperará.

El valor peso - dólar ha estado condicionado por un estrecho diferencial entre las tasas de referencia de Banxico y la Fed. Mayores tasas de la Fed implican mayores inversiones en activos en dólares y menores en monedas emergentes como el peso mexicano.

Por ello, tres noticias definirán el valor peso dólar esta semana:

Martes 17 de noviembre (HOY): Estados Unidos publica ventas minoristas y producción industrial

Estados Unidos publicará indicadores que permitirán medir la fortaleza de su economía.

Resultados superiores a las expectativas podrían reforzar la percepción de que la economía estadounidense mantiene suficiente fortaleza para soportar tasas elevadas, lo cual favorecería al dólar.

Resultados de ventas minoristas ayudarán a medir la economía estadounidense. ı Foto: Cuartoscuro.

Miércoles 18 de noviembre: Fed publica minutas de su última reunión

La Fed publicará las minutas de la reunión de finales de octubre en donde se acordó mantener sin cambios las tasas de interés de referencia y dejarlas en el rango actual de 3.75 por ciento a 4.00 por ciento.

Los inversionistas buscarán señales sobre la posibilidad de nuevos incrementos de tasas en diciembre. Dicho escenario favorecería inversiones en activos estadounidenses y restaría espacio a monedas emergentes.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Jueves 19 de noviembre: Banxico publica minutas de su última reunión

Similar a la anterior, el Banco de México publicará las minutas de la reunión del 5 de noviembre, cuando el banco central redujo su tasa de referencia a 6.25 por ciento.

Si Banxico anticipa más reducciones, podría disminuir el atractivo del peso. Si muestra preocupación por la inflación y sugiere una pausa, podría contribuir a sostenerlo.

El Banco de México (Banxico) ı Foto: Cuartoscuro

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