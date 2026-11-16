Un avión de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, el 23 de abril de 2026.

United Airlines informó que había solucionado un “problema tecnológico” que provocó retrasos en la salida de sus vuelos este lunes 16 de noviembre, apenas tres días después de una interrupción de las operaciones aéreas en Estados Unidos.

“Hemos resuelto un problema tecnológico que retrasó la salida de los vuelos”, afirmó la aerolínea, que invitó a usuarios a verificar el estado de sus vuelos.

Earlier today we experienced a technology-related issue that impacted some departing flights. The issue has been resolved.



Please check the latest status of your flight at https://t.co/BqzX0dcUna or the United app. — United Airlines (@united) November 16, 2026

United descarta ‘problema relacionado con la ciberseguridad’

En un comunicado recogido por Associated Press, la aerolínea con sede en Chicago, Illinois, descartó “un problema relacionado con la ciberseguridad”; además, informó que los vuelos en curso no se vieron afectados.

Aunque United no ofreció más detalles sobre qué sistemas se vieron afectados, los pilotos comunicaron a los controladores aéreos que el fallo estaba relacionado con un sistema para determinar el peso final de la aeronave, un dato importante para garantizar un despegue seguro.

Una grabación disponible en una aplicación de seguimiento de tráfico aéreo muestra a un piloto de United en Houston solicitando permiso a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

Según FlightAware, United registraba 418 vuelos con retraso hacia el final de la tarde de este 16 de noviembre.

Aviones de United Airlines estacionados en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: AP

El “problema tecnológico” reportado por United ocurre después de que el pasado 13 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) ordenó la suspensión de vuelos a nivel nacional debido a la interrupción en las comunicaciones que afectó los sistemas de control de tráfico aéreo.

Lo anterior, debido a que un enrutador recién instalado presentó un fallo que sobrecargó el obsoleto sistema de control de tráfico aéreo.

Un día antes, Microsoft sufrió una interrupción importante en su servicio de correo electrónico, Outlook. En tanto, este 16 de noviembre miles de usuarios reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos, a raíz de un problema técnico en JPMorgan Chase.

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cehr