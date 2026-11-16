¿Cuándo termina el Buen Fin 2026?

El Buen Fin de este 2026 comenzó el pasado viernes 13 de noviembre, y las ofertas de muchas tiendas virtuales y físicas continuarán hasta el martes 17 de noviembre, por lo que si aún no haz adquirido lo que está en tu lista aún puedes aprovechar.

Durante El Buen Fin los comercios ponen en oferta una gran variedad de sus productos, por lo que muchos consumidores realizan sus compras navideñas desde esta temporada, renuevan algunos artículos de su hogar, o se dan un gusto personal.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una serie de recomendaciones para quienes realicen compras durante El Buen Fin, con la finalidad de se puedan asegurar de hacer compras seguras e inteligentes que no representen algo negativo en su bolsillo.

Es recomendable checar los precios en varias tiendas, revisar las promociones que tienen, los términos y condiciones, garantías, e incluso contar con una lista de lo que se quiere comprar y un presupuesto límite para todos los artículos.

⏳ Recta final de #ElBuenFin2026.🛍



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¿Qué tiendas tienen descuentos por El Buen Fin?

Las tiendas que realizaron su registro en la página oficial de El Buen Fin son aquellas que participan de manera directa y garantizada durante estos días de promociones, e incluso quienes realicen compras en estas podrán participar en el Sorteo El Buen Fin que realizará la Profeco.

Para poder conocer las tiendas o comercios que forman parte de esta temporada se puede utilizar el buscador de comercios participantes que se encuentra disponible en la página oficial de El Buen Fin, en donde únicamente se debe ingresar el nombre de la tienda sin importar si es física o digital.

💳 ¿Tienes tarjeta de crédito o débito? ¡Tus compras pueden ganar!



Consulta el minisitio del Sorteo El Buen Fin 2026 y conoce los bancos participantes y los comercios registrados donde puedes realizar tus compras para participar.



💰 ¡Puedes ganar hasta 250 mil pesos!



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Quienes realicen una compra en algún comercio registrado, y realicen el pago con medios electrónicos, participan de manera directa en el Sorteo El Buen Fin, en el que se podrá ganar uno de los más de 300 mil premios que se darán, con una bolsa total de 500 millones de pesos.

Este programa es una iniciativa público-privada que busca apoyar la economía familiar, así como incentivar la actividad en el mercado interno, incrementar el comercio formal, y que se garanticen los derechos de los consumidores.

🔍 Compara opciones y realiza compras informadas durante #ElBuenFin2026.



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