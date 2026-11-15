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Buen Fin Ticketmaster 2026: Estas son las ofertas y eventos disponibles

Las promociones del Buen Fin continúan; esto tiene disponible Ticketmaster

Buen Fin Ticketmaster
Buen Fin Ticketmaster Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Este 2026 El Buen Fin llegó también a Ticketmaster, por lo que desde las 10:00 horas del 13 de noviembre y concluirán a las 23:59 horas del martes 17 de noviembre, por lo que en La Razón te compartimos lo que puedes encontrar.

Las y los consumidores que realicen compras en Ticketmaster durante El Buen Fin podrán obtener beneficios adicionales, tales como:

  • Descuentos del 25% al 50% sobre el precio regular (valor nominal) de los boletos en las zonas participantes
  • 3 Meses Sin Intereses con tarjetas de crédito emitidas en México por las instituciones bancarias participantes
  • 6 Meses Sin Intereses exclusivamente con tarjetas de crédito Banamex
  • Mecánicas de boletos como 2x1, 3x2 o 5x4 para los Eventos y zonas aplicables
  • Precios especiales conforme a la zona y fase de venta en festivales

De acuerdo con Ticketmaster, cada promoción se limita a 8 boletos por transacción, y estos eventos tendrán un inventario limitado, el cual es definido por el promotor de cada evento.

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Eventos Buen Fin Ticketmaster

Ticketmaster puso dentro de la lista de promociones del Buen Fin varios eventos, y en su sección llamada “Lo más Hot” se encuentran los siguientes:

  • El Rey León en el Teatro Telcel
  • Cirque Du Soleil Echo en Gran Carpa Santa Fe
  • Coca-Cola Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez
  • Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes
  • Matilda, el Musical en el Centro Cultural Teatro 1
  • Amigos Intocables en el Teatro Centenario Coyoacán

Estos no son todos los eventos que tiene disponibles Ticketmaster con descuento, pues también incluye conciertos de artistas y agrupaciones musicales como Panteón Rococó, Lucero, The Warning, David Bisbal, Anual AA, La Gusana Ciega, María José, Molotov, DLD, entre otros.

Los MSI que estarán disponibles según cada banco son:

  • Banamex: 3 y 6 meses sin intereses, con compra mínima de 3 mil pesos
  • BBVA: 3 meses sin intereses, con compra mínima de mil pesos
  • American Express: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos
  • Santander: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos
  • Nu: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Si tienes algún evento en la mira puedes checarlo en la lista de todos los eventos que tiene disponible; además, se recomienda checar los términos y condiciones antes de realizar alguna compra.

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