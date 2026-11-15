Buen Fin Ticketmaster 2026: Estas son las ofertas y eventos disponibles

Este 2026 El Buen Fin llegó también a Ticketmaster, por lo que desde las 10:00 horas del 13 de noviembre y concluirán a las 23:59 horas del martes 17 de noviembre, por lo que en La Razón te compartimos lo que puedes encontrar.

Las y los consumidores que realicen compras en Ticketmaster durante El Buen Fin podrán obtener beneficios adicionales, tales como:

Descuentos del 25% al 50% sobre el precio regular (valor nominal) de los boletos en las zonas participantes

3 Meses Sin Intereses con tarjetas de crédito emitidas en México por las instituciones bancarias participantes

6 Meses Sin Intereses exclusivamente con tarjetas de crédito Banamex

Mecánicas de boletos como 2x1, 3x2 o 5x4 para los Eventos y zonas aplicables

Precios especiales conforme a la zona y fase de venta en festivales

De acuerdo con Ticketmaster, cada promoción se limita a 8 boletos por transacción, y estos eventos tendrán un inventario limitado, el cual es definido por el promotor de cada evento.

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🔥🎭 Conciertos, teatro y más planes siguen formando parte del #BuenFin en Ticketmaster.



Aprovecha las promociones y MSI disponibles antes del 17 de noviembre 🤩



Consulta términos y condiciones en:https://t.co/jO4xV9vyof pic.twitter.com/IK89waiAvS — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) November 15, 2026

Eventos Buen Fin Ticketmaster

Ticketmaster puso dentro de la lista de promociones del Buen Fin varios eventos, y en su sección llamada “Lo más Hot” se encuentran los siguientes:

El Rey León en el Teatro Telcel

Cirque Du Soleil Echo en Gran Carpa Santa Fe

Coca-Cola Flow Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes

Matilda, el Musical en el Centro Cultural Teatro 1

Amigos Intocables en el Teatro Centenario Coyoacán

Estos no son todos los eventos que tiene disponibles Ticketmaster con descuento, pues también incluye conciertos de artistas y agrupaciones musicales como Panteón Rococó, Lucero, The Warning, David Bisbal, Anual AA, La Gusana Ciega, María José, Molotov, DLD, entre otros.

🎟️ 😱 ¡YA COMENZÓ!



Del 13 al 17 de noviembre, vive tus eventos favoritos con increíbles promociones y MSI en el #BuenFin Ticketmaster.



Consulta términos y condiciones en: https://t.co/jO4xV9vyof pic.twitter.com/o32ufyRy7c — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) November 13, 2026

Los MSI que estarán disponibles según cada banco son:

Banamex : 3 y 6 meses sin intereses, con compra mínima de 3 mil pesos

BBVA : 3 meses sin intereses, con compra mínima de mil pesos

American Express : 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Santander: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Nu: 3 meses sin intereses, con compra mínima de 300 pesos

Si tienes algún evento en la mira puedes checarlo en la lista de todos los eventos que tiene disponible; además, se recomienda checar los términos y condiciones antes de realizar alguna compra.

🤔 ¿Tus boletos no aparecen?, ¿Necesitas diferir tu compra a MSI?, ¿Dificultades para agregar tus boletos digitales al Wallet? ⁣⁣

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El #BotónDeAyuda es tu primer paso para resolver cualquier inconveniente con tu compra 👉📲⁣⁣

⁣https://t.co/qcXcBdHk2V pic.twitter.com/gtzlKyAjdZ — Ticketmaster México (@Ticketmaster_Me) July 3, 2025

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