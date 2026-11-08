Buen Fin 2026: Recomendaciones de Profeco y cómo presentar una queja

El Buen Fin de este 2026 comienza oficialmente el viernes 13 de noviembre, y durante 5 días las personas podrán aprovechar las promociones, descuentos y facilidades de pago que se tendrán en diversas tiendas y marcas.
Las promociones del Buen Fin estarán disponibles desde el 13 de noviembre y terminarán a las 23:50 horas del martes 17 de noviembre, por lo que las personas podrán comprar con descuentos en tiendas randes y en los comercios registrados de manera oficial.
Además, las compras que se realicen en los negocios y pequeñas y medianas empresas registradas oficialmente en El Buen Fin podrán participar en el sorteo que organiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Este es el precio del dólar HOY domingo 8 de noviembre de 2026
Buen Fin 2026 Profeco
La Profeco ha compartido diversas recomendaciones para que las y los consumidores tomen en cuenta durante las compras que realicen en El Buen Fin 2026, con la finalidad de garantizar sus derechos.
Entre estas se encuentra la garantía de los productos de electrónica o los electrodomésticos, pues en caso de que estos presenten fallas o defectos de fábrica las personas pueden exigir su reparación, reposición o la devolución de su dinero junto a una bonificación.
También se recomienda a las y los consumidores no dejarse llevar por los precios que se muestran durante la temporada de descuentos, pues es importante analizar las características, materiales, durabilidad y la garantía de estos.
Se recomienda a todas las personas que planeen realizar compras durante el Buen Fin preparar una lista de las cosas que se quieren adquirir, tener un presupuesto límite, y comparar los precios y las opciones disponibles.
En caso de realizar compras en línea, es recomendable verificar previamente que el sitio web es seguro y oficial, pues durante esta temporada algunas páginas no son reales y se puede tratar de una simle estafa.
Para conocer la veracidad de estas tiendas se puede consultar el Buró Comercial de la Profeco, en el que se pueden localizar quejas, estado procesal y los motivos de reclamaciones emitidas a las empresas.
En caso de contar con una queja o denuncia por irregularidades durante El Buen Fin, los consumidores pueden imponer una queja ante la Profeco por medio de:
- El Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
- Redes sociales oficiales: X @AtencionProfeco y @Profeco; Facebook @ProfecoOficial; Instagram @profecooficial; y TikTok @profeco
Además de las recomendaciones, la Profeco cuenta con un sondeo en línea para monitorear los hábitos de consumo que tienen las personas, con la finalidad de conocer los aspectos que toman en cuenta al momento de adquirir productos.
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