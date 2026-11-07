Viva abre nueva ruta aérea entre Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez

Una nueva ruta aérea directa conecta de forma regular a las ciudades de Oaxaca de Juárez y Tuxtla Gutiérrez.

Viajar entre Oaxaca y Chiapas es más rápido a partir de este mes. Una nueva ruta aérea directa conecta de forma regular a las ciudades de Oaxaca de Juárez y Tuxtla Gutiérrez, facilitando de manera sustancial el traslado de pasajeros en el sur-sureste del país.

El vuelo, operado por la aerolínea Viva en coordinación con el Gobierno del Estado y la Administración del Aeropuerto Internacional de Oaxaca (AIO), busca agilizar la movilidad aérea y reducir considerablemente los tiempos de trayecto que anteriormente se realizaban por vía terrestre.

La conexión aérea dio inicio a sus operaciones el pasado 2 de noviembre. El itinerario de vuelo establecido contempla dos frecuencias semanales activas, las cuales están programadas para volar los días lunes y viernes en apoyo al flujo de viajeros.

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Esta opción de transporte aéreo sumará aproximadamente 35 mil asientos disponibles durante su primer año de servicio, lo que incrementa de forma significativa la capacidad de transportación directa en esta zona geográfica de la República Mexicana.

Carlos David Jacinto Ortiz, encargado del Despacho de la Secretaría de Turismo de Oaxaca (SECTUR), señaló que esta ruta forma parte de las acciones estatales para mejorar la conectividad aérea, facilitar el arribo de visitantes y generar mayores oportunidades de desarrollo económico para las familias de la entidad.

El vuelo operado por la empresa Viva dio inicio a sus operaciones comerciales el pasado 2 de noviembre. ı Foto: Especial.

El funcionario destacó que el puente aéreo consolida la integración cultural y turística entre dos estados vecinos que comparten un peso relevante en la actividad turística nacional.

Por su parte, Daniel Morales, gerente de Comunicación y Relaciones Públicas de Viva, confirmó el inicio de las operaciones comerciales que vincularán de forma directa a ambas capitales del sur mexicano.

Con el arranque de este trayecto a Tuxtla Gutiérrez, la empresa aérea alcanza un total de 12 rutas en funcionamiento dentro del estado de Oaxaca, ampliando la oferta de transporte disponible.

La apertura de esta ruta fortalece la infraestructura de transporte en la región, ofreciendo alternativas eficientes para visitantes, comerciantes y pobladores que se desplazan regularmente entre los estados de Oaxaca y Chiapas.

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JVR