Oaxaca vivió en paz y a lo grande las fiestas de Día de Muertos

Oaxaca de Juárez. — Las paz y seguridad que blindó las festividades de Todos Santos atrajeron a miles de turistas nacionales y extranjeros a Oaxaca, cuya presencia se reflejó en una mayor actividad económica para las comunidades, comercios y prestadores de servicios, aseguró el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

Del 19 de octubre al 2 de noviembre se implementó el esquema integral de seguridad del programa Oaxaca Segura, con un estado de fuerza de más de 630 elementos de distintas corporaciones. Para estas labores se dispuso de 74 patrullas, 30 motopatrullas, ocho ambulancias, cinco autotanque y cuatro biosensores, actividades que permitieron el disfrute de cada actividad enmarcada en “La Fiesta más Viva de Todas”.

El Gobernador Salomón Jara Cruz reconoció el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y las instituciones participantes, que permitió garantizar condiciones de tranquilidad durante las celebraciones y la estancia de quienes visitaron la entidad, con un saldo blanco al concluir el operativo. Señaló que la seguridad es una responsabilidad compartida, por lo que se mantendrá la colaboración institucional para proteger a las familias oaxaqueñas y a quienes llegan al estado.

El Mandatario estatal Salomón Jara Cruz destacó que esta temporada registró un crecimiento de 7 por ciento en la llegada de visitantes y de 5 por ciento en la derrama económica, en comparación con 2025.

Del 26 de octubre al 3 de noviembre, la ciudad de Oaxaca recibió a 103 mil 725 turistas y visitantes. En este periodo, la derrama económica alcanzó los 4 mil 445 millones de pesos, la ocupación hotelera promedio fue de 73 por ciento y la estadía de las personas visitantes se ubicó en 2.05 días, de acuerdo con el balance preliminar presentado por el Gobierno del Estado.

Entre los indicadores turísticos destaca también el aumento de 30 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros, procedentes de más de 30 países. Asimismo, el Aeropuerto Internacional de Oaxaca programó 256 operaciones durante esa semana, el doble de su actividad habitual.

Los resultados de esta temporada reflejan el valor de las tradiciones oaxaqueñas como motor de atracción turística y desarrollo económico, así como la importancia de mantener condiciones de seguridad que permitan a las comunidades recibir visitantes y generar bienestar.

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FGR