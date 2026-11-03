Se suma Huixquilucan a ‘El Buen Fin 2026’ con descuentos en el pago del Impuesto Predial

El Gobierno de Huixquilucan se suma a la iniciativa nacional “El Buen Fin 2026” para respaldar la economía de los hogares y proteger el patrimonio familiar, con descuentos de hasta cien por ciento en multas y recargos a contribuyentes rezagados en el pago del impuesto predial, los cuales estarán vigentes del lunes 09 al sábado 14 de noviembre.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, indicó que esta campaña busca brindar facilidades reales para que las familias regularicen su situación patrimonial de manera accesible y protejan su economía, por lo que invitó a la población que cuente con retrasos en el pago de predial a aprovechar esta oportunidad anual para ponerse al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y dar certeza jurídica a sus hogares.

“Al regularizar el pago de sus impuestos, los contribuyentes no solo aseguran su tranquilidad patrimonial, sino que nos ayudan a recaudar recursos que se traducen directamente en mejores servicios públicos y obras para todo el municipio. Invitamos a los huixquiluquenses que tengan algún rezago a no dejar pasar esta campaña de El Buen Fin, ya que es la oportunidad ideal para ponerse al corriente en sus adeudos del impuesto predial de forma fácil y accesible”, destacó Romina Contreras.

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La alcaldesa compartió que el acuerdo autorizado por el Ayuntamiento de Huixquilucan contempla la condonación de hasta cien por ciento en multas, gastos de ejecución y recargos generados por la omisión en el pago del impuesto predial y sus diferencias de alta de construcción de los ejercicios fiscales 2026 y años anteriores, de la siguiente manera: ·

Cien por ciento de condonación sobre los accesorios legales derivados del impuesto predial a inmuebles de uso y destino habitacional; y hasta 80 por ciento sobre los accesorios legales a terrenos baldíos, cuyo valor catastral sea igual o menor a 18 millones de pesos. ·

Cien por ciento de condonación sobre los accesorios legales de las diferencias del impuesto predial, cuyo valor catastral sea igual o menor a 18 millones de pesos con uso y destino habitacional.

El Gobierno de Huixquilucan informó que el horario de atención será de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas; viernes, de 9:00 a 15:00 horas; y el sábado 14 de noviembre, únicamente habrá servicio en la oficina de Jesús del Monte, #271 (Fresko), de 9:00 a 12:00 horas.

Para mayor información, se puede consultar las redes sociales oficiales o, bien, a través de WhatsApp, al número 56 1841 2733. Cabe destacar que los pagos también se pueden realizar en línea a través de la página www.huixquilucan.gob.mx.

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FGR