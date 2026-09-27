Huixquilucan supera los 15 mil árboles reforestados durante la época de lluvias

El Gobierno de Huixquilucan impulsa la siembra de nuevas especies para resguardar más de 7 mil hectáreas de bosque.

Como parte del compromiso permanente con el combate al cambio climático y la preservación de las áreas verdes y los recursos naturales del territorio, el Gobierno de Huixquilucan anunció que las jornadas de reforestación ya superaron los 15 mil árboles plantados en distintas comunidades y zonas boscosas de la demarcación, durante esta temporada de lluvias.

Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, detalló que este logro representa un avance significativo en la meta anual, que tienen el objetivo de preservar las siete mil 500 hectáreas de bosque con las que cuenta el municipio, mejorar la calidad del aire, regular la temperatura, así como conservar la flora y fauna propias de la región.

Integrantes de la Brigada Forestal concluyen las labores de reforestación con ejemplares de ocote y oyamel. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

“Agradezco la participación de las brigadas forestales, fundaciones, empresas y ciudadanos que se han sumado a estas jornadas de reforestación. Llegar a los 15 mil árboles es un paso enorme para seguir preservando nuestros bosques que le dan vida a Huixquilucan. Con estas acciones, no solo purificamos nuestro aire y regulamos la temperatura, sino que aseguramos la permanencia de la flora y fauna para las próximas generaciones”, compartió la presidenta municipal.

Los integrantes de la Brigada Forestal, pertenecientes a la Dirección General de Desarrollo Agropecuario y Forestal de Huixquilucan, concluyeron las jornadas de reforestación en La Cañada, Piedra Grande, San Juan Yautepec y Zacamulpa, lugares donde se plantaron especies como ocote y oyamel para que florezcan en un clima húmedo y templado.

Cabe señalar que personal de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente continuará realizando jornadas de reforestación, tanto en áreas protegidas como en entornos urbanos del territorio, por lo que el Gobierno de Huixquilucan invita a la población a participar en estas actividades que se dan a conocer a través de las páginas oficiales y redes sociales de la actual administración.

Estas acciones, contribuyen al compromiso del gobierno municipal de mantener el 65 por ciento del territorio de Huixquilucan como zona verde, pues, al contar con bosques, se embellece el entorno natural, se mejora la salud de las familias y se fomenta un municipio más limpio y sustentable.

El Gobierno de Huixquilucan reitera su llamado a la población para sumarse activamente al cuidado del medio ambiente, evitando tirar basura en las áreas verdes para salvaguardar el patrimonio de las futuras generaciones.

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