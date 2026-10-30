Oaxaca abre el Palacio de Gobierno con altar y tapete monumental

El Palacio de Gobierno de Oaxaca abrió sus puertas a visitantes nacionales e internacionales bajo el concepto de Casa del Pueblo en el marco del Día de Muertos.

El Palacio de Gobierno de Oaxaca, conocido como la Casa del Pueblo, abrió sus puertas a visitantes nacionales e internacionales para mostrar las expresiones culturales tradicionales en el marco de las festividades del Día de Muertos.

Como parte de la cartelera cultural titulada “La Fiesta más Viva de Todas”, la sede del Poder Ejecutivo estatal alberga muestras dedicadas a preservar y difundir las costumbres ancestrales de la entidad.

Entre los principales atractivos destaca el Tapete Monumental titulado “Muerteada”, una pieza confeccionada con tierras y pigmentos de colores que plasma la música, el baile y la memoria de los pueblos oaxaqueños.

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En el patio central también se instaló el Altar Representativo de las Ocho Regiones, el cual integra arte textil de arena, cerería artesanal y gastronomía característica de las comunidades del estado.

De manera complementaria, el recinto presenta la exposición artística “Donde la memoria florece”, conformada por más de 120 obras elaboradas en cerámica y cartonería sobre la vida y la muerte.

La exposición Donde la memoria florece reúne más de 120 piezas de cerámica y cartonería inspiradas en la visión oaxaqueña de la vida y la muerte. ı Foto: Especial.

La exhibición incluye altares inspirados en la arquitectura prehispánica, además de un tapete ceremonial que rinde homenaje a los antiguos sacerdotes zapotecas y a sus rituales sagrados.

Durante la inauguración, el Gobernador Salomón Jara Cruz destacó que se busca “mostrar a México y al mundo que en Oaxaca la muerte no es olvido, sino un reencuentro lleno de fiesta, cariño y nostalgia”.

El mandatario recalcó que la sede del Gobierno estatal pertenece a todas las personas que deseen compartir una tradición milenaria emblemática para la cultura nacional.

Todas las exhibiciones y los recorridos por el inmueble se encuentran abiertos al público en general de forma gratuita en un horario de 09:00 a 20:30 horas durante las festividades.

Con estas actividades, el gobierno oaxaqueño busca consolidar la oferta turística de la capital y poner al alcance de la ciudadanía el patrimonio histórico y artístico de las distintas regiones.

La apertura del inmueble colonial se suma a las distintas actividades que integran el programa cultural en el estado, consolidando a la entidad como un referente festivo en el país.

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JVR