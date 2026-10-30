Lluvias arrastran varios vehículos hasta el mar en San José del Cabo | VIDEO

No se había personas en los vehículos

Las intensas lluvias registradas este viernes 30 de octubre en San José del Cabo, Baja California Sur, provocaron el desbordamiento de arroyos y el arrastre de varios vehículos hasta la playa y el mar, en la zona de Costa Azul.

El incremento repentino del caudal sorprendió a quienes se encontraban en los alrededores, mientras que la fuerza de la corriente desplazó automóviles y motocicletas desde las zonas cercanas al cauce hasta la franja de arena.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios vehículos terminaron entre el agua y la arena, algunos parcialmente cubiertos por el mar, luego de ser arrastrados por la corriente generada por las precipitaciones.

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🌧️ Alerta en Baja California Sur: Fuertes lluvias y graves inundaciones golpean San José del Cabo, registrando acumulados que superan los 100 mm.



🚗 Se reportan vehículos arrastrados por la fuerte corriente en el arroyo de Costa Azul. ¡Extreme precauciones! 🇲🇽 pic.twitter.com/pXbt2qFOpr — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) October 30, 2026

¿Por qué fueron arrastrados los vehículos hasta el mar?

Informaron, que los vehículos que terminaron en Playa Costa Azul se encontraban estacionados debajo del puente, en un espacio utilizado como estacionamiento por personas que trabajan en las inmediaciones.

Sin embargo, el incremento repentino del caudal del arroyo provocó que las unidades fueran desplazadas por la fuerza de la corriente hasta llegar a la zona de playa.

De acuerdo con la información disponible, los automóviles no tenían personas a bordo cuando ocurrió el incidente, por lo que no se reportaron ocupantes atrapados en esas unidades.

Así mantenemos el contexto del incidente sin incluir declaraciones de una fuente que no forma parte de la información que quieres utilizar.

Lluvias provocan inundaciones en San José del Cabo

El arrastre de vehículos fue uno de los incidentes más visibles de las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones en el municipio de Los Cabos.

Las lluvias, relacionadas con las condiciones meteorológicas asociadas al ciclón tropical Vance, también ocasionaron inundaciones en distintas colonias, calles inundadas y crecidas de arroyos que complicaron la movilidad en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Uno de los puntos afectados fue la Unidad de Medicina Familiar número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el ingreso de agua obligó a evacuar aproximadamente a 70 personas, entre pacientes y trabajadores.

Además, los cuerpos de emergencia realizaron labores de atención y rescate en distintos sectores, mientras las autoridades mantuvieron vigilancia en los principales cauces ante el riesgo de nuevas inundaciones.

Protección Civil pide no cruzar arroyos

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil de Los Cabos reiteró el llamado a la población para evitar acercarse a los cauces y no intentar cruzar arroyos o vados, incluso cuando aparentemente tengan poca agua.

Las autoridades advirtieron que las corrientes pueden aumentar su fuerza en cuestión de minutos y arrastrar tanto a personas como a vehículos.

También recomendaron respetar los cierres preventivos de vialidades y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las labores de atención por las afectaciones de las lluvias en Baja California Sur.

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MSL