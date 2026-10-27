Vance amenaza con fuertes lluvias e inundaciones en Sinaloa; Protección Civil alerta a siete estados

Vance se acerca al golfo de California y deja alerta por fuertes lluvias en Sinaloa

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtió que la tormenta tropical Vance podría dejar lluvias de hasta 178 milímetros en puntos del centro y sur de Sinaloa, con riesgo de inundaciones y deslaves. Ante este pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a reforzar las medidas preventivas en siete estados del país por las precipitaciones, fuertes vientos y oleaje elevado que acompañarán al fenómeno durante los próximos días.

De acuerdo con el último reporte del NHC, Vance se localizó a 465 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. La circulación alcanzaba un radio de 110 kilómetros con fuerza de tormenta tropical.

El organismo estadounidense prevé acumulaciones de entre 50 y 100 milímetros de lluvia hasta el jueves en el centro y sur de Sinaloa, el oeste de Durango y el noroeste de Nayarit, aunque algunas localidades sinaloenses podrían registrar hasta 178 milímetros. En su advertencia, señaló que “se pueden producir inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas a lo largo de terrenos empinados”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco y Colima, así como acumulados de 25 a 50 milímetros en Michoacán y Nayarit. También anticipó lluvias intensas en algunas zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas, además de rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico.

Según el pronóstico internacional, Vance modificará gradualmente su trayectoria hacia el norte y se aproximará a la entrada del golfo de California durante el jueves 29 de octubre.

El sistema podría perder sus características tropicales para esa fecha debido a las condiciones atmosféricas adversas y debilitarse hasta su disipación el viernes 30.

Aunque el NHC considera baja la posibilidad de que el fenómeno provoque condiciones de tormenta tropical sobre tierra, advirtió que las marejadas afectarán las costas del sur, suroeste y centro-occidente del país. El organismo no mantiene avisos ni alertas costeras por el momento, pero pidió vigilar su evolución ante el peligro que representan las corrientes marinas.

La CNPC también alertó sobre posibles tormentas eléctricas y granizadas, además del incremento en los niveles de ríos y arroyos por la intensidad de las precipitaciones.

Otros sistemas atmosféricos ocasionarán chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De acuerdo con @conagua_clima, el centro de la 🌀 #TormentaTropical #Vance se localiza a 460 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.



🌀 Se pronostican #Lluvias muy fuertes en la costa de #Jalisco.



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🚗 No transites en zonas inundadas porque el agua puede… pic.twitter.com/9Q0KOXFnXE — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 27, 2026

Ante este escenario, Protección Civil pidió a los habitantes evitar el cruce de cauces, vados y caminos inundados, tanto a pie como en vehículos. También recomendó desalojar de inmediato los sitios donde aparezcan grietas o hundimientos, ante el peligro de deslizamientos por la saturación del suelo.

En las comunidades costeras, las autoridades solicitaron atender las instrucciones de la Secretaría de Marina y las Capitanías de Puerto respecto a las actividades pesqueras y la navegación. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse alejada del litoral por la presencia de oleaje elevado y corrientes de resaca.

Como parte de las acciones preventivas, la CNPC recomendó limpiar coladeras y canalones, preparar documentos personales, agua potable, botiquín, linterna y radio de baterías dentro de una mochila de emergencia. La dependencia mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y activar misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en caso necesario.

Para situaciones de riesgo, las autoridades recordaron que la población puede solicitar ayuda a través del número de emergencias 911 o acudir a las unidades locales de Protección Civil.

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MSL