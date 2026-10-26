Activan Plan DN-III-E en Ciudad Juárez por inundaciones tras fuertes lluvias

El Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional activaron el Plan DN-III-E con 700 elementos para auxiliar a familias y retirar vehículos atrapados por las inundaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde las intensas tormentas del fin de semana desbordaron arroyos y dejaron viviendas, hospitales y vialidades bajo el agua.

Protección Civil atribuyó las precipitaciones a la entrada del frente frío número 3, en interacción con otros sistemas atmosféricos que favorecieron la formación de tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizo en la región fronteriza.

La Comandancia de la Quinta Zona Militar informó que el personal desplegado bajo el Plan DN-III-E también realizó labores de limpieza en casas, hospitales y calles, además de retirar lodo, escombros y unidades inmovilizadas por el agua. Las acciones incluyen la asistencia a habitantes que quedaron varados durante las precipitaciones.

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Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana permanece disponible para realizar traslados médicos de emergencia, mientras equipos de profesionales de la salud mantienen capacidad de atención para las personas afectadas. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estas tareas continuarán durante la fase de recuperación.

Elementos de fuerzas federales activaron el Plan DN-III-E ı Foto: Especial

Además de los daños registrados el fin de semana, una nueva tormenta durante la madrugada del lunes provocó cierres viales y rescates en distintos sectores. Entre los puntos afectados figuran el bulevar Zaragoza y los desniveles de Paseo de la Victoria y avenida de las Torres.

El Gobierno de Chihuahua reportó este lunes que las inundaciones también afectaron al Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde personal de saneamiento realizó trabajos para retirar el agua.

Como parte de la respuesta ante las inundaciones, el personal militar estableció mecanismos de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil para organizar las tareas de atención a la población y recuperación de los espacios afectados.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, seguir las recomendaciones ante el riesgo de nuevas inundaciones y solicitar ayuda a los servicios de emergencia cuando sea necesario.

🇲🇽 | Una gran inundación azotó Ciudad Juárez, México, anegando barrios enteros y arrastrando decenas de automóviles. pic.twitter.com/Vm9Bra4aHr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 26, 2026

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LMCT