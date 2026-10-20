Veracruz sufre daños por lluvias: inundaciones, cortes de luz y muertes

Cuatro personas murieron por el colapso de una barda en una vivienda de Coatzacoalcos, Veracruz, durante las lluvias asociadas al frente frío número 2. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que 317 habitantes permanecen en ocho refugios temporales y contabilizó afectaciones en 57 colonias y localidades del sur de la entidad.

La CNPC reportó inundaciones, daños en viviendas, interrupciones del suministro eléctrico y restricciones de acceso a comunidades. Los efectos del fenómeno meteorológico y del evento “Norte” concentraron las labores de auxilio en 13 municipios, principalmente en las regiones de Coatzacoalcos, Minatitlán y Los Tuxtlas.

En Nanchital, las autoridades atendieron 15 sectores con inundaciones y detectaron dos comunidades que permanecen con restricciones temporales de acceso terrestre. Coatzacoalcos registró anegamientos de entre 15 y 20 centímetros en igual número de colonias, además del derrumbe que provocó los cuatro fallecimientos.

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Las brigadas también intervinieron en 11 colonias de Agua Dulce, así como en siete localidades de Ixhuatlán del Sureste. En Acayucan concluyeron las maniobras de auxilio por inundaciones y desprendimiento de techos en siete zonas, mientras que Mecayapan recibió asistencia por daños en las cubiertas de inmuebles.

En Villa Allende se registró el colapso de una barda sobre su vivienda. ı Foto: Cuartoscuro

A consecuencia de las lluvias y los fuertes vientos, 284 mil 57 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrieron interrupciones del servicio. Hasta las 6:00 horas de este martes, la empresa había restablecido el suministro al 98.86 por ciento de los afectados y recuperado 11 de las 12 líneas de transmisión que registraron daños.

Para liberar caminos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó maquinaria pesada, mientras que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) utilizó equipos de bombeo de alta capacidad para desalojar las inundaciones en Nanchital y Coatzacoalcos.

Respecto a las condiciones hidrológicas, Protección Civil informó que el río Agua Dulce regresó a su cauce normal y el Coatzacoalcos presentó una disminución de nivel a la altura de Minatitlán. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia sobre el Uxpanapa, en Las Choapas, debido al incremento gradual de su caudal.

Otro punto de atención corresponde a las presas del sur de Veracruz. La Canseco, en Catemaco, alcanzó el 96 por ciento de su capacidad, mientras que la Cangrejera, en Coatzacoalcos, llegó al 103 por ciento. Ambas estructuras operan de manera segura, con vertedores controlado y libre, respectivamente, aunque las autoridades prevén nuevos incrementos en sus niveles.

Veracruz se enfrenta a inundaciones tras las fuertes lluvias ı Foto: Cuartoscuro

Desde el Puesto de Comando instalado en Minatitlán, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, y la gobernadora Rocío Nahle García coordinan las operaciones de auxilio junto con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Las acciones incluyen evacuaciones preventivas, aplicación de los planes DN-III-E y Marina, así como distribución de alimentos mediante una cocina móvil en el albergue de Coatzacoalcos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de la península de Yucatán y mantendrá interacción con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México. El pronóstico contempla lluvias intensas en el sur veracruzano, vientos del norte y oleaje elevado en la zona costera.

Las autoridades exhortaron a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y mantener precauciones ante la persistencia de las precipitaciones.

#Reportando 🔴 | ¡Mar invade el malecón de #Coatzacoalcos! 🌊



⚠️ El intenso evento de “Norte” y el fuerte oleaje asociados al #FrenteFrío2 causan inundaciones en la zona costera y vialidades aledañas en #Veracruz, arrastrando escombros de palmeras y palapas derrumbadas. pic.twitter.com/2Cq1OdzQAN — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 18, 2026

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