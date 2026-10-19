‘Trudy’ se debilita a tormenta tropical frente a Jalisco; sigue riesgo de lluvias fuertes

“Trudy”, hasta ayer huracán Categoría 1, se debilitó este lunes a tormenta tropical frente a las costas de Jalisco, si bien persiste la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso con corte a las 09:00 horas, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que “Trudy” se ubicó a 310 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, ahora como tormenta tropical.

“Trudy” se desplaza hacia el oeste-suroeste a 11 kilómetros por hora. Provoca vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de viento de 110 kilómetros por hora. Se espera que, en los próximos días, continúe su avance sobre el Pacífico mexicano en calidad de remanentes.

Persiste probabilidad de lluvias fuertes en Jalisco

Pese al debilitamiento de “Trudy”, el SMN informó que persiste la probabilidad de lluvias fuertes en Jalisco, particularmente en la costa.

También, probabilidad de chubascos en el sur de Baja California Sur.

En el mismo sentido, se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en la costa de Jalisco, así como oleaje de dos a cuatro metros de altura en Baja California Sur y Jalisco.

Por lo anterior, el SMN exhortó a tomar precauciones:

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el aviso del SMN.

CNPC reportó ayer saldo blanco en cuatro estados por avance de “Trudy”

Ayer, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se registró saldo blanco en cuatro estados tras el avance de “Trudy” por el Pacífico mexicano, aún en calidad de Huracán Categoría 2.

En sesión del Puesto de Comando, la CNPC informó que los estados bajo vigilancia fueron Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, donde no se registraron incidentes graves.

Se llevó a cabo la tercera sesión y el cierre del Puesto de Comando en Manzanillo, Colima, encabezada por la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua.



✅ Al momento, se reporta saldo blanco en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima por el paso del huracán #Trudy. pic.twitter.com/1E6FVH2Hq2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026

La CNPC destacó que se habían alistado acciones preventivas:

“Desde su instalación, el Puesto de Comando coordinó a los tres órdenes de gobierno, con recorridos preventivos en conjunto y refugios temporales listos para proteger a la población”, detalló, en una publicación en X.

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