Sheinbaum reitera llamado a tomar precauciones por huracán Trudy y Frente Frío 2

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a la población a tomar precauciones ante el paso del huracán Trudy, categoría 1, en el océano Pacífico y la presencia del frente frío número 2 en el golfo de México, fenómenos que provocarán lluvias extraordinarias durante las próximas 36 a 48 horas.

A través de sus redes sociales, la mandataria pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas previstas para distintas regiones del país.

De acuerdo con el mensaje de Sheinbaum, los estados que podrían verse afectados por las precipitaciones son Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz.

Exhortamos a la población a extremar precauciones ante el paso del huracán Trudy categoría 1 en el océano Pacífico y el frente frío número 2 en el golfo de México, que provocarán lluvias durante las próximas 36-48 horas en Colima, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas,… pic.twitter.com/YhyNIul2N7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 17, 2026

¿Dónde se localiza el huracán Trudy?

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartida por la Presidenta, el centro del huracán Trudy se encontraba aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 465 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero.

El ciclón se mantiene en el océano Pacífico y sus efectos forman parte de las condiciones meteorológicas que mantienen en alerta a las autoridades, especialmente por las lluvias previstas en entidades del occidente y sur de México.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del fenómeno y atender las indicaciones de Protección Civil, particularmente en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y crecidas de ríos o arroyos.

Marina mantiene cierre de puertos por condiciones meteorológicas

En el golfo de México, la Secretaría de Marina mantiene el cierre de puertos a todo tipo de embarcaciones en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, medida que fue mencionada por Sheinbaum en su publicación.

La restricción busca atender las condiciones adversas para la navegación, por lo que las personas que realizan actividades marítimas deben consultar los avisos oficiales antes de salir al mar.

La Presidenta reiteró la importancia de seguir la información difundida por las autoridades y extremar precauciones durante las próximas horas, mientras se mantiene el monitoreo de los sistemas meteorológicos.

Las autoridades recomiendan evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas inundables y atender cualquier instrucción de evacuación o resguardo emitida por los organismos de Protección Civil.

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MSL