Marina despliega a 3 mil 362 elementos en Guerrero y Michoacán ante huracán Trudy

Brigadas navales se mantienen listas para auxiliar a la población de Guerrero y Michoacán.

La Secretaría de Marina (Semar) cuenta con 3 mil 362 elementos para atender posibles emergencias en Guerrero y Michoacán ante el paso del huracán Trudy, los cuales están preparados para intervenir mediante la Fase de Auxilio del Plan Marina.

De acuerdo con un comunicado de la Semar, el despliegue incluye seis Brigadas de Respuesta a Emergencias y más de 100 elementos de Sanidad Naval, quienes podrán brindar atención médica en las zonas que resulten afectadas por el fenómeno meteorológico.

La dependencia también dispone de 126 vehículos, seis buques, 20 embarcaciones y 11 drones, además de siete plantas potabilizadoras, cuatro cocinas móviles, tres equipos de maquinaria pesada y sistemas de comunicación.

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La Marina prepara a más de 3 mil elementos para atender emergencias por el huracán Trudy. ı Foto: Semar

Al momento del reporte, el huracán Trudy se encontraba aproximadamente a 372 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. La Semar señaló que sus brigadas están listas para apoyar a la población civil en ambas entidades.

La Semar exhortó a la ciudadanía a consultar el Manual de Preparación ante Emergencias del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), que reúne recomendaciones para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Brigadas navales se mantienen listas para auxiliar a la población de Guerrero y Michoacán. ı Foto: Semar

Para reportar emergencias en el mar, la Octava Región Naval puso a disposición los siguientes números telefónicos: 744 323 33 21, para Acapulco; 765 102 77 54, para Ixtapa y Zihuatanejo, y 753 139 40 63, para Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Asimismo, la Secretaría de Marina habilitó la línea 800 627 4621 (800 MARINA 1) para la atención de la ciudadanía.

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