Huracán ‘Trudy’ sigue en Categoría 1, pero provocará lluvias torrenciales en cuatro estados

El huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana mantienen en alerta a distintas regiones de México.

Mientras el ciclón genera lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el Pacífico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica precipitaciones torrenciales en cuatro estados del sureste.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales un mensaje con la leyenda “Atento aviso”.

De acuerdo con el aviso del SMN, este sábado se esperan lluvias torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Para el domingo se pronostican precipitaciones extraordinarias en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, mientras que el lunes volverían las lluvias torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde habrá lluvias torrenciales este fin de semana?

El pronóstico meteorológico advierte que las precipitaciones más intensas se concentrarán en distintas regiones del sureste mexicano durante los próximos días.

Sábado: lluvias torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Domingo: lluvias extraordinarias en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca.

Lunes: lluvias torrenciales nuevamente en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Estas precipitaciones pueden provocar inundaciones, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos, principalmente en zonas bajas y áreas vulnerables.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades cercanas a ríos, laderas y zonas propensas a inundaciones.

Se prevén #Lluvias torrenciales para este sábado en regiones de #Veracruz, #Tabasco, #Oaxaca y #Chiapas. El domingo se esperan lluvias extraordinarias en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y el lunes torrenciales en regiones de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Detalles en… pic.twitter.com/AXUS3zdLFe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy hoy?

En el aviso meteorológico compartido por Sheinbaum se informó que Trudy se localizaba a 220 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Por su parte, el reporte del SMN de las 09:00 horas indicó que el ciclón se encontraba aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Manzanillo y a 425 kilómetros al oeste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, rachas de hasta 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

El sistema ocasionará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y en el sur y la costa de Michoacán. También se prevén precipitaciones muy fuertes en la costa y el sur de Jalisco, así como en el sur de Nayarit; en Guerrero se esperan lluvias fuertes.

#AvisoMeteorológico #Trudy se localiza a 220 km al sur de Manzanillo, #Colima, como #Huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Toda la información en https://t.co/ooqhgp4eqF pic.twitter.com/MIIUi38h3p — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2026

Además, se pronostican rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de cinco a siete metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a consultar las actualizaciones del SMN y atender las recomendaciones de Protección Civil ante los riesgos asociados tanto a las lluvias como al oleaje elevado.

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MSL