Huracán Trudy alcanza la categoría 2 en el Pacífico; prevén lluvias en Guerrero y Colima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que “Trudy” se intensificó a huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, durante la noche de este 15 de octubre de 2026.

De acuerdo con el organismo oficial, la circulación de este fenómeno meteorológico refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones del sur y sureste de México.

Al momento del reporte, el centro del huracán “Trudy” se localizó a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno mantiene un desplazamiento con dirección hacia el nor-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Respecto a la fuerza de sus vientos, el organismo meteorológico detalló que el meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora.

Asimismo, la estructura del ciclón genera rachas de viento que alcanzan los 205 kilómetros por hora en la zona marítima del Pacífico mexicano.

El SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) monitorea el avance del huracán Trudy dentro de la temporada de ciclones tropicales de 2026, ante las afectaciones por precipitaciones proyectadas para los estados del litoral del Pacífico.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la trayectoria del sistema debido al potencial incremento en los niveles de lluvia que afectarán al sur y sureste del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que “Trudy” continúe ganando potencia progresivamente en su avance frente al litoral, alcanzando potencialmente la categoría 4 de huracán mayor entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

Hasta el momento, el SMN no contempló un impacto directo de la pared del ojo del huracán en tierra firme; sin embargo, su circulación y extensas bandas nubosas interactúan activamente con el territorio nacional.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR