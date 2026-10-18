Semar despliega elementos por operativo ante huracán Trudy

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó personal naval en Jalisco y Colima para atender las afectaciones que provoca el huracán Trudy y reforzó las medidas de protección a la población con 24 albergues temporales y restricciones a la navegación en ocho puertos del Pacífico mexicano. Las labores de auxilio incluyen el retiro de árboles caídos, la liberación de carreteras y la atención de daños en infraestructura.

De acuerdo con el último reporte naval, Trudy se localiza aproximadamente a 237 kilómetros de Puerto Vallarta y 272 kilómetros al sur de las Islas Marías. Sus efectos alcanzan las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, con lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

En territorio jalisciense, elementos de la Armada retiraron aproximadamente tres toneladas de desechos para liberar vialidades que obstruyeron los deslaves y árboles caídos. Las autoridades también habilitaron 19 refugios temporales en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta para ofrecer protección a la población ante posibles emergencias.

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Por su parte, en Manzanillo, Colima, la institución concentró mil despensas para distribuirlas entre las familias que sufrieron afectaciones por el fenómeno meteorológico. Los equipos navales también atendieron reportes de postes y árboles derribados, un socavón en carretera y un cortocircuito.

Elementos de la Marina realizan recorridos ı Foto: Especial

Otros cinco albergues operan en los municipios de Armería, Tecomán, Ixtlahuacán, Comala y el propio puerto de Manzanillo, donde las autoridades ya registran la llegada de personas que buscan resguardo frente a las condiciones meteorológicas.

Como parte del despliegue preventivo, efectivos de la Marina realizan recorridos terrestres para identificar daños y comprobar las condiciones de seguridad en las zonas bajo vigilancia. También difunden recomendaciones mediante perifoneo y exhortan a los turistas a retirarse de las playas y otros puntos expuestos al fuerte oleaje.

Las restricciones marítimas alcanzan cuatro puertos para embarcaciones mayores. La dependencia reportó el cierre de la navegación en Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Puerto Escondido, Oaxaca.

Para las embarcaciones menores, la suspensión comprende La Cruz de Huanacaxtle y Chacala, en Nayarit; Barra de Navidad, en Jalisco, así como Zihuatanejo, Guerrero.

Ante las condiciones que provoca Trudy, la Armada mantiene la coordinación con otras instituciones para atender posibles emergencias, apoyar a los habitantes de las zonas costeras y reducir los riesgos asociados con las lluvias, los vientos y el incremento del oleaje.

#MarinaInforma



Ante la presencia del huracán #Trudy categoría 2, mantenemos activo el #PlanMarina en Jalisco y Colima, con recorridos de vigilancia, limpieza de vialidades, habilitación de albergues temporales y preparación de despensas para apoyar a la población.



Exhortamos a… pic.twitter.com/jzQ2YWcLDk — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 18, 2026

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LMCT