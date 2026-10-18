Huracán ‘Trudy’: Protección Civil reporta saldo blanco en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que, hasta el mediodía de este domingo, se reporta saldo blanco en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima por el paso del Huracán “Trudy”, que la tarde de ayer se volvió a intensificar a Categoría 2.

Durante una sesión del Puesto de Comando en Colima, encabezada por la CNPC, se evaluaron los daños y riesgos por el avance de “Trudy” sobre el Pacífico mexicano.

Sin embargo, se declaró saldo blanco en los estados mencionados, que formaban parte de la zona de vigilancia por el sistema meteorológico.

“Desde su instalación, el Puesto de Comando coordinó a los tres órdenes de gobierno, con recorridos preventivos en conjunto y refugios temporales listos para proteger a la población”, detalló la CNPC en una publicación en X.

Se llevó a cabo la tercera sesión y el cierre del Puesto de Comando en Manzanillo, Colima, encabezada por la titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua.



✅ Al momento, se reporta saldo blanco en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima por el paso del huracán #Trudy. pic.twitter.com/1E6FVH2Hq2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026

Sin lesionados ni pérdidas humanas por Frente Frío 2: CNPC

En otro mensaje, la CNPC reportó que, tras las lluvias provocadas en varios estados por el Frente Frío 2 y el evento de Norte, no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas , gracias a las labores de prevención.

Destacó que el fenómeno meteorológico afectó principalmente a Veracruz, Hidalgo, Puebla y Chiapas.

En 32 municipios de estos estados se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) para fortalecer los trabajos de atención.

En el gráfico te compartimos el #Pronóstico de #Oleaje para este domingo en #México. Será generado por el paso del #FrenteFrío número 2 y el #Huracán #Trudy pic.twitter.com/2B2YsnS8g5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

En este sentido, destacó que un total de mil 555 viviendas registraron ingreso de agua, pero que, tras descender gradualmente los niveles de inundación, autoridades federales, estatales y municipales llevaron a cabo labores de limpieza y recuperación de inmuebles.

Asimismo, en los municipios de Tlacotalpan y Coatzacoalcos, Veracruz, se trabaja para restablecer el servicio eléctrico a aproximadamente 22 mil usuarios, tras el derrumbe de dos torres de suministro eléctrico.

En Hidalgo, se reportaron afectaciones en 11 municipios, principalmente por un derrumbe y el cierre preventivo de un puente por el incremento del caudal del río Garcés.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC coordina acciones de atención y auxilio a la población por efectos del Frente Frío Número 2



🔗 https://t.co/RdUilO4OPE⁠￼ pic.twitter.com/qroWAvUTnc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026

En Puebla, fueron 12 los municipios en donde se registraron afectaciones. Particularmente, se tuvo conocimiento de 13 deslizamientos de tierra y derrumbes, así como ingreso de agua a viviendas.

Finalmente, en Chiapas se registraron afectaciones menores en dos municipios, por encharcamientos en vialidades.

Además de las labores de prevención por el Frente Frío 2, la CNPC urgió a la población a tomar precauciones, como evitar estar cerca de cuerpos de agua que representen riesgo de inundación, alejarse de infraestructura eléctrica, protegerse ante cambios de temperatura, entre otros.

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