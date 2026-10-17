Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional mantienen el Plan DN-III-E en Michoacán ante huracán Trudy

Fuerzas Armadas mantienen presencia en Michoacán ante afectaciones por el huracán "Trudy".

Un total de mil 817 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen el Plan DN-III-E en Michoacán ante el huracán “Trudy”, de categoría 2, y para atender oportunamente posibles afectaciones por las lluvias intensas, inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

Las Comandancias de la XII Región Militar y de la 43/a. Zona Militar informaron que como parte de las labores, mantienen reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y de Protección Civil.

Además, realizan reconocimientos conjuntos en zonas de riesgo para verificar las condiciones de los refugios temporales, así como labores de perifoneo preventivo en localidades vulnerables para informar a la ciudadanía sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y ubicación de los refugios.

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Fuerzas Armadas mantienen presencia en Michoacán ante afectaciones por el huracán "Trudy". ı Foto: Cortesía

Despliegan aeronaves y personal médico

De manera permanente, las autoridades militares cuentan con 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, que pueden emplearse como ambulancias aéreas y para realizar evacuaciones aeromédicas.

Asimismo, disponen de células de sanidad integradas por personal profesional de la salud perteneciente al Hospital Militar de Zona, ubicado en Apatzingán, Michoacán, para brindar atención médica.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

Fuerzas Armadas mantienen presencia en Michoacán ante afectaciones por el huracán "Trudy". ı Foto: Cortesía

Mantienen en alerta a la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre

Además del despliegue en Michoacán, en el Valle de México permanece en situación de alerta un contingente de mil 415 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, preparado para auxiliar a la población ante los efectos de fenómenos hidrometeorológicos que puedan afectar al país.

Esta fuerza está integrada por dos componentes: uno aéreo y otro terrestre.

El componente aéreo cuenta con 5 aeronaves de ala fija: 2 Boeing 737/800, un Hércules C-130, un Casa C-295 y un Spartan C-27J. También dispone de 6 aeronaves de ala rotativa: 3 helicópteros MI17, 2 EC-725 y un helicóptero MD-530F.

Por su parte, el componente terrestre incluye un agrupamiento de ingenieros con 9 UU.MM.PP., 5 células de sanidad, 5 células de intendencia, 5 células de transmisiones, 6 binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

Fuerzas Armadas mantienen presencia en Michoacán ante afectaciones por el huracán "Trudy". ı Foto: Cortesía

Disponen de despensas, agua y enseres para la población

Para garantizar la seguridad alimentaria, las autoridades cuentan con 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada.

En caso de que las afectaciones sean muy graves, también disponen de 15 mil 448 paquetes de enseres, cada uno integrado por seis artículos: una estufa, un colchón, un refrigerador, un ventilador, una licuadora y un juego de batería de cocina.

La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre constituye una reserva estratégica que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares desplegadas en las entidades afectadas que ya aplican el Plan DN-III-E.

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cehr