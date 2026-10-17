En el Pacífico

Huracán Trudy se intensifica nuevamente a categoría 2; persistirán lluvias intensas en Colima y Michoacán

‘Trudy’ se ubicó a unos 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima

"Trudy" se intensificó a huracán de categoría 2 nuevamente, el 17 de octubre de 2026.
"Trudy" se intensificó a huracán de categoría 2 nuevamente, el 17 de octubre de 2026. Foto: NHC
Por:
La Razón Online

El huracán “Trudy” se ha fortalecido y por segunda ocasión alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, mientras bordea las costas del Pacífico mexicano.

A las 15:00 horas, el ciclón se ubicó a unos 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),

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