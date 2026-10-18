Huracán Trudy HOY: Clima y trayectoria del 18 de octubre

Al corte de las 12:00 horas de este 18 de octubre el huracán Trudy continúa en categoría 2 de la escala Saffir Simpson, y su centro se localizó a 170 kilómetros al suroeste de Cabo Corriende, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-sureste de Playa Pérula, Jalisco.
El huracán Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora, y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora; además, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Trudy continúa frente a las costas de Jalisco y Colima, por lo que se recomendó a las personas tomar las siguientes medidas preventivas:
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- Localizar los refugios temporales más cercanos
- Mantener la mochila de emergencia cerca
- En caso de que tu vivienda no sea segura, debes acudir a un refugio temporal
- Mantener alto nivel de atención a la información oficial
Clima por el huracán Trudy
Debido a que el huracán Trudy continúa desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, se esperan lluvias puntuales intentas en Jalisco, así como puntuales muy fuertes en Nayarit, Colima, y Michoacán.
Se tienen previstos vientos intensos con rachas de 120 a 140 kilómetros por hora, y un oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; así como rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Colima y Michoacán, y oleaje de 4 a 6 metros de altura en Michoacán que disminuirán durante el transcurso del día.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.
Además, podrán originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Los pronósticos de lluvia para este domingo 18 de octubre en todo el país son los siguientes:
- Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias con la mayor de 250 milímetros: Sur de Veracruz, oeste de Tabasco, y noreste de Oaxaca
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros: Noroeste de Chiapas.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Costa y sur de Jalisco
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos
- Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala
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