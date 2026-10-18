Huracán Trudy HOY: Clima y trayectoria del 18 de octubre

Al corte de las 12:00 horas de este 18 de octubre el huracán Trudy continúa en categoría 2 de la escala Saffir Simpson, y su centro se localizó a 170 kilómetros al suroeste de Cabo Corriende, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-sureste de Playa Pérula, Jalisco.

El huracán Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora, y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora; además, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán Trudy continúa frente a las costas de Jalisco y Colima, por lo que se recomendó a las personas tomar las siguientes medidas preventivas:

Localizar los refugios temporales más cercanos

Mantener la mochila de emergencia cerca

En caso de que tu vivienda no sea segura, debes a cudir a un refugio temporal

Mantener alto nivel de atención a la información oficial

A las 06:00 h, #Trudy continúa como #Huracán de categoría 2 frente a las costas de #Jalisco y #Colima.



▪️Localiza los refugios temporales más cercanos

▪️Mantén tu mochila de emergencia cerca

▪️Si tu vivienda no es segura, acude a un refugio temporal

▪️Manten alto nivel de… pic.twitter.com/Jq9holCmfz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026

Clima por el huracán Trudy

Debido a que el huracán Trudy continúa desplazándose frente a las costas de Michoacán y Colima, se esperan lluvias puntuales intentas en Jalisco, así como puntuales muy fuertes en Nayarit, Colima, y Michoacán.

Se tienen previstos vientos intensos con rachas de 120 a 140 kilómetros por hora, y un oleaje de 6 a 8 metros de altura en costas de Jalisco y Colima; así como rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Colima y Michoacán, y oleaje de 4 a 6 metros de altura en Michoacán que disminuirán durante el transcurso del día.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes, muy fuertes, intensas y torrenciales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

#Trudy continúa como #Huracán categoría 2 este mediodía al suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Los efectos que genera este sistema se describen en el gráfico pic.twitter.com/gbRze3PTWt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

Además, podrán originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; mientras que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los pronósticos de lluvia para este domingo 18 de octubre en todo el país son los siguientes:

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias con la mayor de 250 milímetros: Sur de Veracruz, oeste de Tabasco, y noreste de Oaxaca

Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros: Noroeste de Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: Costa y sur de Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros: Suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala

⚠️ Para este domingo se pronostican #Lluvias extraordinarias en #Veracruz (sur), #Tabasco (oeste), #Chiapas (noroeste) y #Oaxaca (noreste). ¡Extremen precauciones y sigan las indicaciones de Protección Civil de su localidad! pic.twitter.com/ecI94m4whW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

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