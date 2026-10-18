Frente frío 2: Estados que alcanzarán hasta 0 grados HOY 18 de octubre

Este domingo el frente frío número 2 se encontrará en el suroeste del golfo de México, por lo que; además de las bajas temperaturas, también se registrarán lluvias extraordinarias y torrenciales.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 18 de octubre se espera que la masa de aire polar asociada al frente frío 2 provoque un descenso de la temperatura en la República Mexicana.
Adicionalmente, se espera un evento de Norte intenso con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Sheinbaum entrega rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen
Clima HOY 18 de octubre
Para la madrugada del lunes se esperan descensos de temperatura marcados, llegando a mínimas de 0 a 5 grados Celsius en los siguientes estados:
- Zonas serranas de Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Estado de México
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
- Oaxaca
En cuanto a las lluvias, el pronóstico para este domingo es el siguiente:
- Sur de Veracruz, oeste de Tabasco, y noreste de Oaxaca: Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias con la mayor de 250 milímetros
- Noroeste de Chiapas: Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros
- Costa y sur de Jalisco: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros
- Sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros
- Suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros
- Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos: Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros
- Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros
La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se encuentran coordinando acciones de atención y auxilio a la población por los efectos del frente frío número 2.
Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a implementar medidas preventivas de autocuidado:
- Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos y vialidades con corrientes de agua o encharcamientos acumulados, tanto a pie como en vehículo
- Alejarse de infraestructura eléctrica en riesgo, postes, árboles y anuncios espectaculares
- Sujetar techos de lámina, así como objetos sueltos en patios y azoteas que puedan proyectarse por las rachas de viento
- Proteger la salud mediante el uso de ropa abrigadora
- En caso de riesgo o indicación de las autoridades, acudir de inmediato al refugio temporal más cercano
También te puede interesar:
- Pobreza dificulta la recuperación tras un desastre
- Se mantiene Plan Marina para atención de las familias mexicanas, ante los efectos del huracán ‘Trudy’
- Oootro huracán en el Pacífico: Trudy apunta a alcanzar categoría 4; afectará a 4 estados
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.