Frente frío 2: Estados que alcanzarán hasta 0 grados HOY 18 de octubre

Este domingo el frente frío número 2 se encontrará en el suroeste del golfo de México, por lo que; además de las bajas temperaturas, también se registrarán lluvias extraordinarias y torrenciales.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este 18 de octubre se espera que la masa de aire polar asociada al frente frío 2 provoque un descenso de la temperatura en la República Mexicana.

Adicionalmente, se espera un evento de Norte intenso con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de Veracruz, Tabasco y golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

TE RECOMENDAMOS: Campeche Sheinbaum entrega rehabilitación del Hospital General del IMSS Bienestar en Ciudad del Carmen

Se pronostican lluvias y un frente frío en el territorio nacional ⛈️



Ante la presencia de estos fenómenos meteorológicos, tu seguridad y la de tu familia es lo más importante.



Sigue las medidas básicas de prevención que emite la @CNPC_MX y @conagua_clima. pic.twitter.com/vWMbFu7kgS — SICT México (@SICTmx) October 17, 2026

Clima HOY 18 de octubre

Para la madrugada del lunes se esperan descensos de temperatura marcados, llegando a mínimas de 0 a 5 grados Celsius en los siguientes estados:

Zonas serranas de Baja California Chihuahua Durango Zacatecas Coahuila San Luis Potosí Guanajuato Estado de México Hidalgo Puebla Tlaxcala Veracruz Oaxaca

❄️El #SMNmx emitió un CAP por el #FrenteFrío número 2 .



📲 Para más información ingresa a https://t.co/nN4aGazEMt pic.twitter.com/Xzx8Goi7DP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

En cuanto a las lluvias, el pronóstico para este domingo es el siguiente:

Sur de Veracruz, oeste de Tabasco, y noreste de Oaxaca: Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias con la mayor de 250 milímetros

Noroeste de Chiapas: Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros

Costa y sur de Jalisco: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros

Sur de Nayarit, Colima y sur de Michoacán: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros

Suroeste de Guerrero, sureste de Puebla, sur de Querétaro, este de Hidalgo, este de San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos: Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros

⚠️ Para este domingo se pronostican #Lluvias extraordinarias en #Veracruz (sur), #Tabasco (oeste), #Chiapas (noroeste) y #Oaxaca (noreste). ¡Extremen precauciones y sigan las indicaciones de Protección Civil de su localidad! pic.twitter.com/ecI94m4whW — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se encuentran coordinando acciones de atención y auxilio a la población por los efectos del frente frío número 2.

Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a implementar medidas preventivas de autocuidado:

Evitar cruzar cauces de ríos, arroyos y vialidades con corrientes de agua o encharcamientos acumulados, tanto a pie como en vehículo

Alejarse de infraestructura eléctrica en riesgo, postes, árboles y anuncios espectaculares

Sujetar techos de lámina, así como objetos sueltos en patios y azoteas que puedan proyectarse por las rachas de viento

Proteger la salud mediante el uso de ropa abrigadora

En caso de riesgo o indicación de las autoridades, acudir de inmediato al refugio temporal más cercano

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC coordina acciones de atención y auxilio a la población por efectos del Frente Frío Número 2



🔗 https://t.co/RdUilO4OPE⁠￼ pic.twitter.com/qroWAvUTnc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.