Secretaría de las Mujeres alista jornada nacional contra la violencia de género

La Secretaría de las Mujeres prepara una jornada nacional contra la violencia de género a partir del 25 de noviembre, mientras el Gobierno federal alista una revisión de los avances en la homologación del delito de abuso sexual y los compromisos para garantizar justicia a las víctimas en las 32 entidades del país.

Durante una reunión virtual con las titulares de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), Laura Itzel Castillo Juárez, titular de esta dependencia, convocó a coordinar actividades para los 16 Días de Activismo, que comenzarán el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y concluirán el 10 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

El encuentro permitió conocer los programas que cada entidad desarrollará en ese periodo, así como las dificultades que enfrentan las autoridades locales para extender sus servicios. La secretaria planteó que las campañas deben reforzar la prevención, difundir información y abrir espacios de participación para comunidades e instituciones.

Castillo Juárez incluyó entre las prioridades la procuración de justicia con perspectiva de género, la creación de fiscalías para investigar delitos contra las mujeres y el fortalecimiento de las medidas de protección. También señaló la necesidad de reducir la brecha salarial y reconocer la violencia a través de terceros, conocida como violencia vicaria.

🚨 El embarazo infantil es violencia sexual. Las niñas tienen derecho a crecer protegidas, vivir su infancia y desarrollarse en entornos libres de violencia.



La protección y el respeto a sus derechos son una prioridad. pic.twitter.com/wT1wmjz2QX — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) October 17, 2026

Al destacar el papel de las oficinas estatales, la funcionaria expresó su reconocimiento a quienes atienden directamente a las víctimas. “Reconocemos el trabajo que realizan en la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres”, afirmó ante las representantes de las 32 entidades. Asimismo, destacó que estas instituciones mantienen contacto con quienes buscan orientación profesional, asistencia y mecanismos para defender sus derechos.

Otra parte de la reunión se concentró en la operación de los mil un Centros LIBRE, cuyo nombre corresponde a Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación. Estos espacios ofrecen acompañamiento, asesoría y actividades comunitarias que buscan fortalecer el ejercicio de las garantías individuales de la población femenina en distintas localidades del país.

Las participantes también expusieron los resultados de sus proyectos y compartieron experiencias sobre la atención en sus territorios. En ese intercambio surgió la labor de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, cuyas integrantes promueven la circulación de información, los vínculos comunitarios y la construcción de redes de apoyo.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que la obligación institucional consiste en “enfocar las fuerzas en garantizar que las mujeres no estén solas”. La servidora pública reconoció el trabajo de los equipos locales que brindan asistencia y participan en las acciones de prevención.

Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia ı Foto: Cuartoscuro

En materia de embarazo infantil, Alina Herrera Fuentes, directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, expresó su agradecimiento a los equipos de brigadistas y promotoras que visitan pueblos y comunidades. La funcionaria acudió en representación de Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, y dio a conocer el calendario previsto para ampliar esa estrategia.

Herrera Fuentes adelantó que la dependencia buscará extender el alcance territorial de estas acciones durante 2027. “Agradecemos y reconocemos mucho el apoyo que le han brindado a las brigadistas. El próximo año publicaremos la nueva convocatoria en febrero para empezar a trabajar en abril y llegar a más comunidades”, anunció durante el diálogo con las responsables de las instituciones estatales.

De cara a diciembre, Castillo Juárez anunció un Congreso Feminista en la Ciudad de México para el día 3 de ese mes. Según explicó, la convocatoria incluirá a representantes de gobierno, integrantes del Poder Legislativo, colectivas y organizaciones civiles, con el propósito de reconocer las luchas que contribuyeron a la conquista de los derechos de las mujeres.

Asimismo, informó que habrá una nueva reunión del Acuerdo de Xicoténcatl, que las partes firmaron el 13 de noviembre de 2025. La revisión correspondiente a 2026 abordará los progresos de cada estado en la homologación del delito de abuso sexual, además del cumplimiento de los compromisos para prevenir y sancionar estas agresiones, así como facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.

Rumbo al #25N, la secretaria de las Mujeres, @LauraI_Castillo, junto con todo el equipo de la #SecretaríaDeLasMujeres, se reunió con las representantes de las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para coordinar acciones en el marco de los 16 Días de Activismo… pic.twitter.com/aDBCodwd1P — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) October 18, 2026

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LMCT