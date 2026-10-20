NatGeo distingue a Maya Ka’an entre los mejores destinos de 2027

Maya Ka’an fue reconocido por la prestigiosa revista National Geographic como uno de los mejores destinos del mundo para visitar en 2027, al destacar su extraordinaria riqueza natural, la autenticidad de la cultura maya y su modelo de turismo comunitario y sustentable, que forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para diversificar la oferta del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

La publicación internacional incluye a Maya Ka’an entre los destinos imperdibles del próximo año y resalta el papel de 78 comunidades mayas que han preservado sus tradiciones, conocimientos ancestrales y ecosistemas naturales, ofreciendo a los visitantes experiencias auténticas que combinan aventura, cultura, gastronomía y conservación ambiental.

Artículo de National Geographic destaca los mejores destinos turísticos del mundo. ı Foto: Captura de pantalla

La gobernadora Mara Lezama destacó que Maya Ka’an representa una nueva forma de hacer turismo en Quintana Roo, donde las comunidades originarias son protagonistas de su propio desarrollo.

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“Maya Ka’an es el modelo nacional de turismo rural y comunitario, que potencia la riqueza cultural, gastronómica, con la enigmática magia de la cultura Maya, para que lo viva y lo descubra todo el mundo, directamente con los protagonistas, las comunidades, de Quintana Roo”, expresó.

National Geographic destaca la belleza de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus lagunas de aguas turquesas, cenotes, selvas y la biodiversidad que caracteriza a esta región del estado.

Maya Ka'an recibe mención especial en artículo de National Geographic. ı Foto: Captura de pantalla

La publicación también invita a descubrir los talleres de bordado tradicional en X-Pichil, las aguas del sistema lagunar Síijil Noh Há y las experiencias gastronómicas en Señor, donde las familias comparten conocimientos sobre agricultura tradicional y la preparación de alimentos como el sikil pak, el chiltomate y las tortillas elaboradas a mano.

En Chunhuhub, los visitantes pueden recorrer senderos selváticos acompañados de guías comunitarios, conocer el uso tradicional de plantas medicinales y participar en experiencias de contacto con la naturaleza, mientras que en Tihosuco pueden acercarse a la historia de la Guerra de Castas mediante relatos transmitidos por sus habitantes.

Otro de los atractivos reconocidos es Muyil, dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, donde se pueden realizar recorridos en kayak y observar aves entre los manglares y lagunas. En Punta Allen destacan las experiencias de observación de delfines, tortugas marinas y la riqueza del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Asimismo, National Geographic resalta la reserva Much Kanan K’aax, donde los visitantes pueden disfrutar de paisajes lagunares y observar la fauna silvestre, incluidas especies como los monos aulladores, en un entorno de conservación comunitaria.

La inclusión de Maya Ka’an entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027 posiciona a Quintana Roo como referente internacional del turismo de naturaleza, cultura y conservación, donde las comunidades mayas son protagonistas de experiencias auténticas que enriquecen la oferta del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

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