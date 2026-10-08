A 52 años de su creación, Quintana Roo vive un nuevo impulso de transformación y bienestar: Mara Lezama

Chetumal. — A 52 años de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa convocó a mirar hacia adelante y construir desde ahora el estado de las próximas generaciones, mediante una visión de largo plazo que trascienda los sexenios y los ciclos electorales.

Durante la sesión solemne del Congreso del Estado con motivo del aniversario de la entidad, la Gobernadora sostuvo que Quintana Roo es una obra que todavía está en construcción y que, después de más de cinco décadas de historia, “todavía tiene su mejor historia por escribir”.

“Quintana Roo es una obra que todavía está en construcción”, expresó, antes de remarcar que la historia de la entidad no está en el pasado, sino frente a sus habitantes.

“Después de 52 años, Quintana Roo todavía tiene su mejor historia por escribir”, expresó.

Con la presencia de la diputada Lili Mis Martínez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, y del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la gobernadora Mara Lezama remarcó su convocatoria al afirmar que “hay obras que se terminan en un periodo de gobierno; hay decisiones, en cambio, que maduran durante décadas”.

Después de escuchar la lectura del Decreto por el que se erigió el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a cargo del diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura, la titular del Ejecutivo recordó que el estado ha atravesado profundas transformaciones desde su creación como entidad federativa el 8 de octubre de 1974.

Pasó de un territorio marcado por actividades como el chicle, la madera, la pesca y el trabajo del campo, a convertirse en una potencia turística global y, al mismo tiempo, mantener su condición de estado fronterizo.

“Con la llegada de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, citó, Quintana Roo entró a una nueva etapa: cambió la relación entre el Estado y la Sociedad, la forma de entender el desarrollo y la prioridad de la política pública”.

Mara Lezama expresó que esta nueva etapa tiene una dimensión profunda: el desarrollo cobra sentido cuando amplía las capacidades de las personas, cuando la riqueza del territorio se convierte en derechos, tiempo, salud, educación, vivienda y dignidad. “Estamos construyendo un estado de bienestar con vocación turística, donde el crecimiento económico encuentra su destino natural en la prosperidad compartida”, dijo.

Mara Lezama también enfatizó que el nuevo impulso para el sureste mexicano comenzó con Andrés Manuel López Obrador y continúa con esa misma visión la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Gobernadora planteó el futuro de Quintana Roo a partir de una economía con “dos pulmones”: el turismo, como actividad que conecta a Quintana Roo con el mundo, y una base productiva capaz de generar mayor conocimiento, tecnología y valor local.

En este sentido, señaló que Cancún puede consolidarse como una plataforma global; Chetumal como una gran puerta logística y comercial del Caribe mexicano, mientras que la zona centro puede aprovechar su riqueza natural y cultural mediante nuevas formas de turismo comunitario y economía social.

“Estamos construyendo el Quintana Roo que viene”, citó al plantear que el reto consiste ahora en que las próximas generaciones puedan mirar hacia atrás y reconocer que quienes hoy habitan Quintana Roo tuvieron el valor de imaginar su futuro y comenzar a construirlo.

Asistieron a la sesión Dignatarios Mayas e integrantes del Gran Consejo Maya; ex gobernadores, presidentas y presidentes municipales, diputadas y diputados federales, autoridades militares, así como representantes de los diversos sectores sociales.

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