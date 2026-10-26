Bloqueos en Guanajuato y Toluca: Estos son los puntos cerrados hoy 26 de octubre 2026

Este lunes los transportistas de al menos cuatro organizaciones están realizando bloqueos en las vialidades principales de las 32 entidades del país, incluyendo a Guanajuato y Toluca.
Los transportistas se están movilizando en diversos puntos vitales de las 32 entidades mexicanas, con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las autoridades correspondientes.
Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) no lograra que algunas organizaciones de transportistas aceptaran entablar una mesa de diálogo, estos decidieron continuar con el plan inicial de realizar un paro nacional.
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Los transportistas buscan que sus exigencias sean escuchadas por las autoridades, y entre estas se encuentran:
- Mejores en la infraestructura de las carreteras
- Seguridad para conductores
- Tarifas oficiales máximas con normas transparentes para grúas y corralones
- Acreditación de hasta el 50 por ciento de los gastos en peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Bloqueos en Guanajuato y Toluca
Las carreteras afectadas este 26 de octubre en Toluca son las siguientes:
- Avenida Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno
- Paseo Tollocan
- Carretera Toluca – Naucalpan
- Autopista México – Toluca
El C5 del Estado de México informó que sobre la autopista Toluca – Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, hay una afectación vial en ambos sentidos de aproximadamente 6 kilómetros
Debido a esto, pidieron tomar precauciones, reducir la velocidad, mantener una distancia segura, y tomar como vía alterna la carretera libre Toluca-Ixtlahuaca, por San Pablo Autopan.
Las carreteras afectadas este 26 de octubre en Guanajuato son las siguientes:
- Bulevar Aeropuerto en León
- Carretera Federal 45 en Irapuato
- Nuevo Libramiento en Irapuato
- Irapuato – Silao en Irapuato
La Secretaría de Seguridad de León, Guanajuato, informó que se tiene previsto un avance lento y circulación en un solo carril en:
- Tramo Aeropuerto–Delta
- Bulevar Aeropuerto, desde Delta con dirección a la salida de León
Se recomienda a los conductores de ambas entidades tomar precauciones durante sus traslados, buscar información emitida por medio de los canales oficiales de las autoridades locales de tránsito, y anticipar sus traslados.
Asimismo, se recomienda a las personas optar por vialidades alternas en caso de poder realizarlo, y salir con tiempo hacia sus destinos siguiendo las indicaciones que se brinden a lo largo del día.
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