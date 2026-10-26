Bloqueos en Guanajuato y Toluca: Estos son los puntos cerrados hoy 26 de octubre 2026

Este lunes los transportistas de al menos cuatro organizaciones están realizando bloqueos en las vialidades principales de las 32 entidades del país, incluyendo a Guanajuato y Toluca.

Los transportistas se están movilizando en diversos puntos vitales de las 32 entidades mexicanas, con la finalidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas por las autoridades correspondientes.

Luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) no lograra que algunas organizaciones de transportistas aceptaran entablar una mesa de diálogo, estos decidieron continuar con el plan inicial de realizar un paro nacional.

Los transportistas buscan que sus exigencias sean escuchadas por las autoridades, y entre estas se encuentran:

Mejores en la infraestructura de las carreteras

Seguridad para conductores

Tarifas oficiales máximas con normas transparentes para grúas y corralones

Acreditación de hasta el 50 por ciento de los gastos en peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR)

Bloqueos en Guanajuato y Toluca

Las carreteras afectadas este 26 de octubre en Toluca son las siguientes:

Avenida Lerdo de Tejada, frente al Palacio de Gobierno

Paseo Tollocan

Carretera Toluca – Naucalpan

Autopista México – Toluca

El C5 del Estado de México informó que sobre la autopista Toluca – Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, hay una afectación vial en ambos sentidos de aproximadamente 6 kilómetros

Debido a esto, pidieron tomar precauciones, reducir la velocidad, mantener una distancia segura, y tomar como vía alterna la carretera libre Toluca-Ixtlahuaca, por San Pablo Autopan.

🔴 #ReporteVial | Toluca



🚘 ⚠️ Se registra asentamiento vehicular sobre la 📌 autopista Toluca - Atlacomulco, a la altura de la caseta El Dorado, en ambos sentidos, con una afectación aproximada de 6 km.



🚧 Toma precauciones, reduce la velocidad y mantén una distancia segura… pic.twitter.com/GUlmjpKNhV — C5 Estado de México (@C5Edomex) October 26, 2026

Las carreteras afectadas este 26 de octubre en Guanajuato son las siguientes:

Bulevar Aeropuerto en León

Carretera Federal 45 en Irapuato

Nuevo Libramiento en Irapuato

Irapuato – Silao en Irapuato

La Secretaría de Seguridad de León, Guanajuato, informó que se tiene previsto un avance lento y circulación en un solo carril en:

Tramo Aeropuerto–Delta

Bulevar Aeropuerto, desde Delta con dirección a la salida de León

#𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮𝗩𝗶𝗮𝗹 🚨



En los próximos minutos se realizará un recorrido de tráiler, por lo que se prevé avance lento y circulación en un solo carril en las siguientes vialidades:



📍Tramo Aeropuerto–Delta.

📍Bulevar Aeropuerto, desde Delta con dirección a la salida de León. pic.twitter.com/qfYmeFFMU9 — Secretaría de Seguridad León, Guanajuato (@Seguridad_Leon) October 26, 2026

Se recomienda a los conductores de ambas entidades tomar precauciones durante sus traslados, buscar información emitida por medio de los canales oficiales de las autoridades locales de tránsito, y anticipar sus traslados.

#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN

Corte a las 08:00 am



Comienza a generarse congestionamiento vial para entrar a León, a la altura del Arco del Milenio, por movilización de transportistas.



Anticipa tus traslados, maneja con cuidado e infórmate a través de medios oficiales.



📞… pic.twitter.com/coH2S1vIBx — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 26, 2026

Asimismo, se recomienda a las personas optar por vialidades alternas en caso de poder realizarlo, y salir con tiempo hacia sus destinos siguiendo las indicaciones que se brinden a lo largo del día.

#Bloqueos #AlMomento



¡La fila de camiones es kilométrica!



En Paseo Tollocan ya hay un caos vial por las manifestaciones de transportistas.



En #Toluca, la carga es pesada desde Torres Bicentenario. pic.twitter.com/DftBWGKYO7 — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) October 26, 2026

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