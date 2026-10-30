Detienen a ‘El Mataperros’ de la Condesa; habría envenenado a al menos 4 caninos

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a un masculino identificado como “El Mataperros”, quien presuntamente colocaba comida envenenada para los caninos que transitaban por el Parque España de la colonia Condesa, hechos por los que habrían perdido la vida al menos cuatro mascotas.

Así lo informó esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien difundió fotografías del operativo en el que fue detenido el masculino, cuyo nombre no se dio a conocer.

“Me están informando, en este momento, que detuvieron al presunto mata perros de la Condesa. La información que dimos y el trabajo de todas las autoridades fue clave. Esperemos información al respecto”, escribió Rojo de la Vega Piccolo en redes sociales.

Me están informando, en este momento, que detuvieron al presunto mata perros de la Condesa.



La información que dimos y el trabajo de todas las autoridades fue clave. Esperemos información al respecto. pic.twitter.com/yqrq84r2RW — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2026

El presunto “mata perros” cayó. 🫡 pic.twitter.com/E7yEtcrlvD — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2026

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó la detención del presunto responsable del envenenamiento de mascotas, a quien identificó como un masculino de 58 años.

Así fue la detención de “El Mataperros” de la Condesa

De acuerdo con el comunicado de la SSC-CDMX, “El Mataperros” fue detenido tras recorridos por su zona de operación, en la colonia Condesa.

La autoridad capitalina narró que, desde que se tuvo el reporte del envenenamiento de mascotas, efectivos junto con personal de la Brigada de Vigilancia Animal y autoridades de la Alcaldía llevaron a cabo recorridos por las calles de la zona Condesa para ubicar al presunto responsable.

Así, la mañana de este viernes, en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, los oficiales identificaron a un masculino que coincidía con las características de quien, según las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, dejaba la comida envenenada en el parque.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Como resultado de los trabajos de investigación por el presunto envenenamiento de cuatro seres sintientes en inmediaciones del #ParqueEspaña, efectivos de la #SSC detuvieron al posible responsable en calles de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx.



El pasado 27… pic.twitter.com/GsD8k1HfBx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 30, 2026

Por lo anterior, se efectuó su detención. No obstante, según la SSC-CDMX, el masculino agredió e insultó a los oficiales mientras intentaban llevarlo ante las autoridades.

“El sujeto fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente”, se lee en el comunicado de la SSC-CDMX.

Al menos cuatro “lomitos” envenenados, por posible venganza

Finalmente, la SSC-CDMX determinó que el detenido estaría relacionado con al menos cuatro casos de envenenamiento de mascotas.

Además, informó que se tiene conocimiento de que un perro habría mordido al hijo del detenido meses atrás, lo cual se considera un antecedente del actuar del conocido como “El Mataperros”.

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