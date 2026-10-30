En el Pedregal se viola uso de suelo: alcalde; va otra fiesta en Lava 213

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, comentó que, si bien la problemática de quejas constantes por fiestas en el inmueble de la calle Lava 213 ya había sido atendido, se revisará de nuevo, aunque, aclaró, el dueño acreditó la propiedad del lugar y que hacer fiestas no es un delito.

En conferencia, el funcionario local contó que por las denuncias de los vecinos de esta vivienda de la colonia Jardines del Pedregal, personal de su administración acudió al sitio para atender al resto de vecinos. Ahí, el dueño aceptó tener problemas con quienes viven en la calle.

“Se hizo la visita, porque los vecinos me denuncian que hay una fiesta clandestina y que tienen música en vivo. Entonces llegamos y salió el propietario. Que es un abogado, Ernesto Santillán.

“El dueño me dijo: ‘Pues sí, es mi casa y me gusta hacer fiestas. Están muy molestos (los vecinos) conmigo y creen que rento mi casa, es mi casa, no molesto en las madrugadas’. Yo le dije: ‘Revisen los decibeles, son las 10 de la noche’. Él me dijo: ‘Hice una comida y aquí estoy’”, narró el funcionario.

El Dato: En páginas web dedicadas al mercado inmobiliario, la casa de Lava 312 es ofrecida en 37 millones de pesos y se destaca que tiene cinco habitaciones amplias y otros lujos.

El pasado miércoles, La Razón informó que al menos 15 colonos en el área reportaron que el sitio llevaba al menos dos meses siendo ocupado como presunto salón de fiestas clandestino.

De acuerdo con los quejosos, en los últimos dos meses en el inmueble se han registrado entre siete y 10 festejos, desde XV años, hasta fiestas con sonidero y luces.

López Casarín dijo que muchos casos similares al de Lava 213 ocurren a raíz de conflictos entre vecinos; no obstante, precisó que hacer fiestas no es un delito.

La tarde de ayer, habitantes del área confirmaron que aparentemente un nuevo megaevento tendría lugar en Lava 213 este fin de semana, en el marco de Halloween y Día de Muertos.

15 Habitantes del Pedregal han denunciado las fiestas

En imágenes compartidas a este medio se aprecia cómo personal de logística inició la instalación de una carpa para eventos, al tiempo que varios camiones con sillas y mesas para eventos llegaron.

“Ya es un exceso, apenas la semana pasada hubo fiesta, ahora otra vez. ¿Cuándo van a parar? Es una, tras otra y ya hoy hubo camiones, los vecinos ya confirmaron que están poniendo lonas. Necesitamos descansar y estar tranquilos. Una vez te la paso, ¿pero cuatro fiestas en dos semanas?”, criticó un colono, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

Un camión descarga material para eventos en el 213 de la calle Lava, ayer. ı Foto: Especial

COLEGIOS PATITO. Al margen del caso de Lava 213, López Casarín también expuso que en la zona del Pedregal hay al menos 55 planteles educativos, además de escuelas de ballet, karate y otras disciplinas, pero muchas podrían violar usos de suelo y otras normatividades vigentes.

El alcalde especificó que esta situación es más común de lo que parece y que incluso, la situación alcanza también a inmuebles de carácter habitacional.

“En todas las escuelas es lo mismo, en todas las escuelas, pero eso es lo que pasa, en cada calle te pueden enseñar. El último censo que hicimos era de 55 planteles, 95 por ciento de la matrícula no viven ahí. Esa zona, al tener casas muy grandes, muchas no tienen uso de suelo. La gente lo sabe, pero colocan oficinas, escuelas, escuelitas de natación, de ballet, de baile, de karate, placitas y entonces hay una violación constante”, explicó.

De acuerdo con lo expuesto, esta clase de situaciones tienen su origen, presuntamente, en una complicidad entre jueces del Tribunal de Justicia Administrativa local y dueños de casas o negocios, quienes buscan a toda costa operar pese a violar usos de suelo.