Trabajadores del IMSS van a nueva ‘megamarcha’ HOY 30 de octubre

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México.

Trabajadores en activo y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva “megamarcha” para este viernes 30 de octubre, para exigir una nueva mesa de diálogo con autoridades federales.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), que destacó que la manifestación irá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta las Oficinas Centrales del IMSS ubicadas sobre Paseo de la Reforma.

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

La manifestación empezará a las 15:00 horas y se prevé una afluencia de unas tres mil personas, según la autoridad capitalina.

“Exigen la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Solicitan la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos internos”, se lee en el informe de la SSC.

“Solicitan el respeto integral a sus derechos laborales, el abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, la revalorización de sus contratos colectivos y una jubilación digna con garantías”, abunda.

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¿Qué otras manifestaciones se prevén en CDMX HOY 30 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este viernes 30 de octubre se prevé la mencionada marcha del IMSS, además de 13 concentraciones.

Marchas

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Se concentrarán en Centro Médico Nacional Siglo XXI (Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) y Oficinas Centrales del IMSS (Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 con destino a Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Aforo de 3,000 personas; se prevé el arribo de autobuses de diversos estados y posibles afectaciones viales).

Concentraciones

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS” : Se concentrarán en Plaza de San Martín (Av. Miguel Hidalgo y Cjon. Tláloc, Col. San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta) a las 09:00. (Nota: Aforo de 50 personas; no se descarta la suma de otras colectivas feministas).

HABITANTES DE LA COLONIA SANTA MARÍA TEPEPAN : Se concentrarán en Pilares “16 de Septiembre” (Av. Guadalupe I. Ramírez y Paseo de la Virgen, Col. Santa María Tepepan, Alc. Xochimilco) a las 09:00. (Nota: Aforo de 30 personas; posibles afectaciones viales).

ALIANZA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL : Se concentrarán en Tribunal de Disciplina Judicial (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón) a las 11:00. (Nota: Aforo de 80 personas; posibles afectaciones a la circulación vehicular).

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante en Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez) y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Nota: Aforo de 45 personas).

COLECTIVA “MICELIAS” : Se concentrarán en Estación “Constitución de 1917”, Línea 8 del Metro (Calz. Ermita Iztapalapa, Col. Los Ángeles, Alc. Iztapalapa) a las 12:00. (Nota: Aforo de 35 personas).

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA : Se concentrarán en UAM Unidad Iztapalapa (Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª. Sección, Alc. Iztapalapa) a las 14:00. (Nota: Aforo de 60 personas; no se descarta afectación de vialidades).

TRABAJADORES DE LA SALUD DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA RAZA” : Se concentrarán en Centro Médico Nacional “La Raza” (Calz. Vallejo y Paseo de las Jacarandas, Col. La Raza, Alc. Azcapotzalco) a las 15:00. (Nota: Aforo de 200 personas; en apoyo a la marcha del IMSS y posibles afectaciones viales).

COORDINACIÓN DE SINDICATOS MEXICANOS EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA : Se concentrarán en Sede Corporativa de Orbia Advance, Torre Reforma (Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00. (Nota: Aforo de 80 personas; no se descarta afectación de vialidades).

LLECA ESCUCHANDO LA CALLE : Se concentrarán en Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc (Aldama y Mina, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00. (Nota: Aforo de 90 personas; colocación de ofrenda por Día de Muertos y posibles afectaciones viales).

ASAMBLEA ANTIMUNDIALISTA : Se concentrarán en Estadio Banorte - Bajo Puente (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán) a las 17:00. (Nota: Aforo de 50 personas; actividades culturales por Día de Muertos y posibles afectaciones viales).

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE LA COMUNICACIÓN : Se concentrarán en Plaza “Luis Cabrera” (Av. Orizaba y Zacatecas, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00. (Nota: Aforo de 80 personas contra la presunta censura).

ACTIVISTAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES : Se concentrarán en Plaza de las Tres Culturas (Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00. (Nota: Aforo de 50 personas; recolección de firmas y posibles afectaciones viales).

VIOLENCIA FEMINICIDA MÉXICO: Se concentrarán en Corredor Ángela Peralta (Av. Juárez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo de 35 personas; colocación de ofrenda y posibles afectaciones viales).

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