Guanajuato llega al Festival de Vida y Muerte Xcaret en Quintana Roo.

Más de 120 artistas, cocineras tradicionales y artesanos representan a Guanajuato como estado invitado de honor en la vigésima edición del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret, realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Los asistentes al parque temático pueden disfrutar de 78 funciones escénicas, tres talleres interactivos de cartonería y juguetes tradicionales, así como la exhibición de cinco altares monumentales que muestran la riqueza cultural del centro del país.

La cartelera cultural incluye expresiones emblemáticas como el huapango arribeño de la Sierra Gorda, la Danza del Torito, los Entremeses Cervantinos, la Estudiantina y el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, además de muestras teatrales contemporáneas.

“Nos llena de orgullo traer nuestra tradición, cultura, gastronomía y el talento de nuestra gente con nuestras artesanas, artesanos y cocineras tradicionales”, destacó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante el acto inaugural de las festividades.

Por su parte, la secretaria de Turismo estatal, Guadalupe Robles León, señaló que este encuentro permite tender puentes entre las costumbres guanajuatenses y la cosmovisión maya de la península de Yucatán.

La delegación guanajuatense integra a 180 personas que exhiben platillos típicos y productos con distintivo local, ofreciendo a los visitantes nacionales e internacionales un recorrido de sabores y saberes ancestrales de la entidad.

“Queremos que conozcan un pedacito de nuestra tierra para que se queden con ganas de visitar Guanajuato, el único estado con dos ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, pueblos mágicos y zonas arqueológicas”, añadió la mandataria estatal.

La delegación guanajuatense reúne a más de 120 artistas, artesanos y cocineras tradicionales encargados de exhibir la riqueza patrimonial del centro del país. ı Foto: Especial.

Las celebraciones vinculadas a esta temporada conmemorativa del Día de Muertos se extienden simultáneamente a municipios como Salvatierra, Yuriria, Celaya, Dolores Hidalgo y Valle de Santiago con recorridos nocturnos, altares comunitarios y muestras gastronómicas locales.

El recorrido inaugural por los pabellones artesanales e infantiles contó con la presencia de directivos de Grupo Xcaret y autoridades turísticas de Quintana Roo, así como representantes de la tradición maya del centro ceremonial de Tixcacal Guardia.

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JVR