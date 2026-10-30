Damnificados en Hidalgo reciben 400 mil pesos para su vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca formalizaron la entrega de recursos económicos directos para atender a las familias damnificadas por las lluvias en Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Julio Menchaca entregan apoyos económicos directos a familias afectadas por las lluvias en Hidalgo, como parte de una inversión federal y estatal superior a 11 mil millones de pesos.

Las familias de Hidalgo que perdieron la totalidad de sus viviendas tras el paso de la vaguada monzónica reciben un apoyo directo de 400 mil pesos mexicanos para la reconstrucción de su patrimonio, sin intermediación de gestores ni dependencias locales.

La entrega forma parte de un paquete de recursos por casi 8 mil millones de pesos destinados exclusivamente a la entidad hidalguense, dentro de una bolsa global de más de 11 mil millones de pesos coordinada entre la Federación y el gobierno estatal para atender las afectaciones en cinco entidades del país.

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En Hidalgo, el despliegue operativo abarca 28 municipios donde se registraron 675 derrumbes, 158 deslaves y bloqueos en 359 caminos. Las labores de auxilio incluyen la rehabilitación de 190 sistemas de agua potable y drenaje, así como la reparación de 99 escuelas y dos centros de salud dañados.

“Ustedes y solo ustedes deciden lo mejor para sus familias”, señaló Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al precisar que los fondos se dispersarán en tres ministraciones a través del Banco del Bienestar, supervisadas mediante visitas domiciliarias a partir de enero.

Durante la fase crítica de la emergencia, más de 10 mil servidores públicos se desplegaron en la región. Se movilizaron 451 unidades de maquinaria pesada para retirar 600 mil metros cúbicos de escombros y se habilitó un puente aéreo con 33 helicópteros para repartir 266 mil despensas y realizar traslados médicos urgentes.

Cuando una familia lo pierde todo, nuestra prioridad es que tenga la certeza de que va a salir adelante. Con nuestra Presidenta @Claudiashein comenzamos la entrega de apoyos para la recuperación de su patrimonio.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/EzK0EzBBnP — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 30, 2026

Para la fase de reconstrucción de infraestructura, el Ejecutivo federal destinó mil 800 millones de pesos para atención inmediata y 5 mil 700 millones adicionales dedicados a intervenir 198 caminos y 50 puentes. Por su parte, la administración estatal aportó 4 mil 577 millones de pesos para labores de conectividad y servicios primarios.

Concepción Hernández, habitante damnificada, recordó que los desastres naturales de finales de 2025 transformaron la vida de comunidades enteras, por lo que reconoció el acompañamiento directo en las zonas de desastre desde los primeros días de las contingencias.

El Gobierno Federal reiteró que el esquema actual sustituyó los mecanismos del extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden), garantizando que la entrega de recursos económicos llegue de forma transparente a las tarjetas de los beneficiarios.

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JVR