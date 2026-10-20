Paseo nocturno Día de Muertos 2026 en CDMX: fecha, ruta y horario

Vuelve el Paseo Nocturno por Día de Muertos a la CDMX

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con una nueva edición del Paseo Nocturno Muévete en Bici, una actividad que permitirá a ciclistas y familias recorrer algunas de las principales vialidades de la capital en un ambiente alusivo a esta tradición mexicana.

La jornada se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026, de las 18:00 a las 22:00 horas, con una ruta de 13 kilómetros que contempla dos sentidos de circulación, de acuerdo con el mapa difundido por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Además de participar en el recorrido en bicicleta, los asistentes podrán acudir con disfraces, decorar sus vehículos y sumarse a las actividades recreativas que se instalarán en distintos puntos de la ruta.

¿Ya tienes listo tu disfraz? 👻🧟‍♂️🚲



El Paseo Nocturno de #MuéveteEnBici por el #DíaDeMuertos se acerca. Vive una noche diferente, recorre la ciudad y celebra nuestras costumbres. 🕯️🌼💀



📆 24 de octubre

🕖 18:00 a 22:00 horas

📍 Reforma - Centro pic.twitter.com/iVuPCXmMPS — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) October 20, 2026

¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos 2026?

El recorrido estará dividido en dos tramos. El primero será unidireccional, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Glorieta de Cuitláhuac, sobre Paseo de la Reforma.

El segundo tramo será bidireccional y abarcará de Izazaga a la Glorieta del Caballito, por lo que los participantes deberán prestar atención a los sentidos de circulación señalados durante el evento.

La ruta permitirá recorrer parte de Paseo de la Reforma y la zona centro de la capital durante cuatro horas.

¡Prepara la bici y el disfraz! 🚲



Te espera el Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos en la Ciudad de México.💀



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¿Te lo piensas perder?👇 pic.twitter.com/O3VKlj7kTi — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) October 20, 2026

¿Qué actividades habrá durante el paseo nocturno?

El programa contempla distintos servicios y actividades gratuitas para quienes participen en la rodada. Entre ellas se encuentra el concurso de disfraces, que tendrá como punto de referencia la Glorieta del Ahuehuete.

En ese mismo sitio habrá actividades físicas con temática de Día de Muertos. También se ofrecerá préstamo de bicicletas en colaboración con el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Semovi, sujeto a las condiciones establecidas para el servicio.

La Biciescuela CDMX se instalará en la Glorieta del Caballito, donde los asistentes podrán acercarse a las actividades relacionadas con el uso de la bicicleta.

A lo largo de la ruta también estarán disponibles servicios de atención médica, mecánica para bicicletas y sanitarios, además de puntos de atención y actividades recreativas.

¿Cómo llegar al Paseo Nocturno en bicicleta?

Quienes necesiten trasladarse con su bicicleta podrán utilizar el transporte público de la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el acceso con bicicletas al Metro, Metrobús y Trolebús estará permitido a partir de las 17:00 horas.

En el caso del Cablebús, el ingreso con bicicletas estará permitido desde el inicio del servicio.

Para quienes planeen asistir, se recomienda revisar las condiciones de acceso de cada sistema de transporte y preparar la bicicleta antes de salir. También es conveniente utilizar casco, luces delanteras y traseras, así como elementos reflejantes para mejorar la visibilidad durante el recorrido nocturno.

El Paseo Nocturno de Día de Muertos forma parte de las actividades recreativas de octubre en la capital y ofrece una alternativa para disfrutar de la temporada al aire libre, ya sea en bicicleta, patines o a pie, respetando las indicaciones de circulación y seguridad durante la jornada.

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MSL