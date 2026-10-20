¿Qué significa poner una foto en el altar de muertos? Esto representa

Cada año, en Día de muertos, millones de familias mexicanas preparan sus altares de muertos con flores de cempasúchil, veladoras, comida y objetos que recuerdan a quienes ya fallecieron. Sin embargo, entre todos los elementos de la ofrenda hay uno que suele ocupar un lugar especial: la fotografía de la persona a quien está dedicada.

Aunque podría parecer un simple recuerdo familiar, colocar una imagen en el altar tiene un significado que va más allá de decorar el espacio. Este elemento forma parte de una tradición en la que la memoria, el cariño y la creencia de reencontrarse simbólicamente con los seres queridos se unen durante una de las celebraciones más representativas de México.

Pero ¿qué significa realmente poner una fotografía en la ofrenda y qué ocurre si una familia decide no incluirla? En La Razón te contamos más sobre esta tradición.

Día de muertos ı Foto: Pexels

¿Por qué se pone una fotografía en el altar de muertos?

La fotografía en el altar de muertos representa la identidad de la persona fallecida y el vínculo que conserva con sus familiares. Su presencia permite recordar su rostro, honrar su historia y dedicarle la ofrenda de manera personal.

Dentro de la tradición mexicana del Día de Muertos, celebrado principalmente el 1 y 2 de noviembre, se acostumbra preparar espacios con alimentos, bebidas y objetos que disfrutaban los difuntos en vida. Las fotografías ayudan a identificar a quién está dedicada la ofrenda y refuerzan el carácter familiar de esta costumbre.

Además, para muchas personas, la imagen simboliza la bienvenida a sus seres queridos durante estas fechas. De acuerdo con las creencias populares, las almas regresan simbólicamente para visitar a sus familiares, quienes preparan la ofrenda como una muestra de afecto y recuerdo.

Altar de muertos en imagen ilustrativa ı Foto: Pexels

¿Qué pasa si no colocas una foto en el altar?

No existe una regla universal que obligue a poner fotografías en la ofrenda. Aunque es un elemento habitual, cada familia puede adaptar el altar según sus creencias, costumbres y posibilidades.

Si no tienes una fotografía de la persona fallecida, puedes colocar algún objeto que la represente, escribir su nombre o dedicarle un espacio especial. Lo importante es el sentido que la familia le otorga al homenaje.

El altar de muertos es una expresión de memoria y tradición que cambia de un hogar a otro. Por eso, más que cumplir con una lista de elementos obligatorios, esta celebración busca mantener vivo el recuerdo de quienes dejaron una huella en nuestras vidas.

Esto significan las fotos en el altar de muertos ı Foto: Pexels

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LMCT