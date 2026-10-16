¿El Tesla que vuela es real? ¿cuál será el precio?

Este jueves, Tesla presentó el nuevo deportivo eléctrico Roadster,el cual es capaz de “volar”, una noticia que se ha hecho viral en redes sociales a raíz de los videos donde lo vemos impulsarse metros sobre el suelo.

Ante esta noticia, algunos usuarios dudan de si los videos que se han hecho virales son reales o si por lo contrario, se trata de material realizado con Inteligencia Artifical, pues mucho contenido en redes sociales es realizado de este modo en la actualidad.

¿El Tesla que vuela es real y cuánto va a costar?

El concepto del Tesla volador ha pasado de ser una promesa especulativa a un prototipo funcional. En octubre de 2026, Elon Musk presentó formalmente la versión final del Tesla Roadster, equipada con propulsores de gas frío desarrollados en colaboración con SpaceX.

Durante la demostración en vivo, el vehículo logró elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas breves mediante propulsores de alta presión, por lo que el prototipo real existe, aunque su uso definitivo está pensado como un superdeportivo de nicho y no como un medio de transporte aéreo tradicional.

En cuanto al precio final, Tesla no ha publicado una cifra oficial exacta, pero estará situado en el rango de los hiperdeportivos de lujo.

Para ponerlo en perspectiva, la versión estándar (Performance) requiere un depósito de reserva de $50,000 dólares, mientras que la variante intermedia con propulsores de aceleración (Thrust) exige un pago de reserva de $250,000 dólares.

Por ello, se estima que el costo total de compra superará con facilidad los $200,000 a $250,000 dólares, pudiendo elevarse considerablemente más para las versiones más avanzadas.

La versión con el sistema completo de vuelo (denominada Rocket) estará limitada exclusivamente a clientes por invitación y contará con una configuración de un solo asiento rodeado por 10 propulsores perimetrales.

La empresa estima que la producción comercial de estos modelos comenzará hacia 2028, aunque la propia compañía aclara que el modo aéreo no está homologado ni autorizado para su uso en calles o carreteras públicas

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