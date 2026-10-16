Censuran el inicio del Tiny Desk de Los Tigres del Norte; este fue el discurso eliminado | VIDEO

Censuran el inicio del Tiny Desk de Los Tigres del Norte

El Tiny Desk de Los Tigres del Norte ha destacado por su contundente mensaje político sobre la hispanidad y la migración en Estados Unidos, pero los usuarios se dieron cuenta de que el mensaje inicial del video fue censurado.

Aunque el episodio fue celebrado por miles de personas latinoamericanas y quienes están en contra de las políticas migratorias de Trump, uno de los mensajes más contundentes fue eliminado después de su estreno.

El discurso que censuraron del Tiny Desk

En el Tiny Desk original de Los Tigres del Norte, durante la presentación del grupo tomó la palabra Felix Contreras, locutor de Alt Music, un programa transmitido por la NPR, la estación nacional de radio que realiza el popular programa musical.

“Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez”, aseguró el locutor antes de recordar momentos en el pasado donde los migrantes latinoamericanos han sufrido discriminación y persecusión en Estados Unidos.

Felix aseguró: “Nos quita la humanidad. Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han regresado nuestra humanidad así que es un gran honor para nosotros, por favor, Los Tigres del Norte”, presentó al borde del llanto.

Ya censuraron el Tiny Desk de los Tigres del Norte! Aquí les dejo la introducción que decidieron borrar. Qué no se nos olvide la historia! Qué no nos quieran callar! pic.twitter.com/ceO6hXF7xw — Vania. (@vaniacache) October 16, 2026

Este poderoso mensaje había destacado para el público por la sinceridad en la que el presentador de radio hablaba sobre la lucha migrante que a través de los años, se ha visto enfrentada a grandes retos.

Sin embargo, en la nueva versión del Tiny Desk eliminaron aquella poderosa primera parte, dejando las palabras de la primera locutora e incluyendo solo el momento en que Felix Contreras dice que es un honor tener a la banda mexicana en el programa.

Algunas reacciones por la entrada eliminada del Tiny Desk de Los Tigres del Norte fueron las siguientes:

“¿No que son el país de las libertades?"

“Ya decía yo que ese ‘corte’ no era normal”.

“¿Hablar de humanidad les intimida?"

“¿En serio (lo cortaron)? Esa parte fue súper bonita".

“De por sí el gobierno de USA no quiere la radio pública, harto hicieron con dejarlo por horas sin edit.”.

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