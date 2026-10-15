Los Tigres del Norte conquistaron al público con su esperado paso por Tiny Desk Concert, donde repasaron algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria y pusieron en alto el nombre de Mocorito, Sinaloa.

La famosa agrupación de música norteña regaló a sus fans una presentación cargada de nostalgia, identidad y orgullo latinoamericano y mexicano, en especial al interpretar “Somos más americanos”, una canción que reafirma sus raíces y la historia de millones de migrantes. El video emocionó a los internautas y ya es viral.

Los Tigres del Norte emocionan al público con Tiny Desk Concert: ‘Somos más americanos’

El video de la presentación de Los Tigres del Norte en el Tiny Desk dura 21:41 minutos, en los que la agrupación interpretó “Somos Más Americanos”, arrancando la sesión con un mensaje que fue interpretado por miles de fans como en contra de las políticas antimigrantes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Este momento en especial fue ampliamente celebrado por miles de personas latinoamericanas y de origen latinoamericano en redes sociales, pues llega en una época marcada por la deportación y criminalización de las personas migrantes en el país del norte.

Otros temas atemporales que Los Tigres del Norte tocaron fueron ”Golpes en el Corazón" (1995), “Quiero Volar Contigo” (1997), “Ni Parientes Somos” (1990) y “La Puerta Negra” (1988).

En este Tiny Desk el público puede oír a Jorge Hernández en la voz y el acordeón; a Hernán Hernández también en la voz y el bajo; a Eduardo Hernández en la voz, el acordeón, el saxofón alto, el bajo sexto; a Luis Hernández en la voz y el bajo sexto.

Mientras que, en la batería, estuvieron Óscar Lara y Giovanny Hernández; y Juan Salazar en las percusiones.

Pese a estar en un estudio, un grupo de personas pudo disfrutar de las interpretaciones de Los Tigres del Norte totalmente en vivo. En varios momentos, las cámaras apuntan al público, que corea con emoción los temas del grupo mexicano ganador de seis premios Grammy y 12 Grammy latino.

¿Dónde el Tiny Desk Concert de Los Tigres del Norte?

La sesión de Los Tigres del Norte en Tiny Desk de NPR Music ya está disponible en YouTube, en el canal oficial del estudio y en el de la agrupación. A continuación, te compartimos el enlace del video, que acumula 520 mil 297 vistas, hasta el momento en que se realizó esta nota.

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