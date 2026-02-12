¿Cuándo es el Día de Los Tigres del Norte y por qué?

Esta semana se declaró de manera oficial el Día de Los Tigres del Norte en Estados Unidos; y además del nombramiento, esta banda de música mexicana también recibió la llave de la ciudad, por lo que esto representa una gran voz para las personas inmigrantes.

Este lunes se celebró por primera vez el Día de Los Tigres del Norte en la ciudad de San Francisco, California, en donde se llevó a cabo un evento cívico en el que también se entregó la llave de la ciudad a los miembros de la banda mexicana.

Esta ceremonia se llevó a cabo el 9 de febrero en el Ayuntamiento de San Francisco, por lo que ahora la banda, que se lanzó a la fama en California en la década de los 60’s, ahora cuenta con un día dedicado a celebrar el impacto que han generado en la comunidad latina con su trayectoria.

De acuerdo con una publicación del Asesor-Registrador de San Francisco, Joaquín Torres, todos los miembros de la banda mexicana “han sido durante mucho tiempo la voz de los inmigrantes y las familias trabajadoras, contando nuestras historias con sinceridad y orgullo.”

Debido a esto, reconoció que las raíces que generaron en el Área de la Bahía contribuyeron a brindar música que inspira y empodera a diversas generaciones de inmigrantes.

Asimismo, apuntó que “fue un verdadero honor celebrar la proclamación oficial del 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte en San Francisco”, y precisó que este reconocimiento se debe al legado e impacto cultural que han generado con su carrera musical.

Este 20 de febrero Los Tigres del Norte se presentarán en el Chase Center de San Francisco como parte de su gira La Lotería, y este concierto comenzará a las 20:00 horas, por lo que los fanáticos del Área de la Bahía podrán disfrutar de su espectáculo el próximo viernes.

¿Quiénes son Los Tigres del Norte?

Los Tigres del Norte son una banda de música norteña mexicana que fue fundada en el municipio de Mocorito, ubicado en el pueblo de Rosa Morada, Sinaloa, y actalmente tienen sede en San José, California.

Además de contar con una larga trayectoria musical en la que han sido galardonados con 7 premios Grammy y 13 premios Grammy Latinos, la banda también ha realizado 40 películas.

Esta banda despegó a la fama a nivel nacional e internacional a principio de la década de los 70’s, y a partir de ahí la música en la que retratan diversas historias sobre la inmigración ilegal los ha llevado a tener un gran posicionamiento como un símbolo representativo de la comunidad latina.

