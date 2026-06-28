Los Tigres del Norte conquistan el GNP con una noche de orgullo mexicano

Vestidos de blanco con detalles dorados, Los Tigres del Norte hicieron vibrar el Estadio GNP Seguros la noche de ayer, con un concierto que reunió a miles de seguidores y recorrió más de cinco décadas de trayectoria musical.

La agrupación abrió la velada con “Pacas de a kilo”, seguida de “La banda del carro rojo”. Tras los primeros temas, Hernán y Jorge Hernández agradecieron el cariño del público capitalino, al que reconocieron como el motor de su carrera. “Ustedes son nuestros jefes hoy y siempre”, expresaron.

El espectáculo comenzó poco después de las 21:00 horas y se extendió por más de tres horas, con un repertorio cercano a las 50 canciones que combinó corridos, temas románticos y clásicos de la música mexicana. La producción incluyó mariachi, ballet folclórico y una vistosa puesta en escena que rindió homenaje a las tradiciones del país.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “El son de la negra”, cuando las pantallas se iluminaron con los colores de la bandera mexicana, mientras el escenario se llenaba de bailarines con trajes típicos. Más adelante, “La manzanita” puso a bailar al público, acompañado por un cuerpo de bailarinas vestidas de rojo.

La energía aumentó con “La mesa del rincón” y “Jefes de jefes”, temas que fueron coreados de principio a fin por un estadio entregado. Ni la lluvia, presente durante gran parte de la noche, logró disminuir el entusiasmo de los asistentes.

Los Tigres del Norte conquistan el GNP con una noche de orgullo mexicano ı Foto: © José Jorge Carreón

El repertorio también incluyó éxitos como “Mi buena suerte”, “Pedro y Pablo”, “No pude enamorarme más”, “La camioneta gris”, “La Reina del Sur”, “Ni parientes somos”, “Rosita de olivo” y “La lotería”, lanzada en 2025.

Los Tigres del Norte también interpretaron himnos dedicados a la comunidad migrante, entre ellos “La jaula de oro”, uno de los momentos más emotivos del concierto. Además, agradecieron el éxito de “La carta”, tema estrenado en 2022 que, destacaron, ya supera los 215 millones de reproducciones.

Entre las canciones más ovacionadas estuvieron “Golpes en el corazón”, “La puerta negra”, “Prisión de amor”, “Contrabando y traición”, “Cuestión olvidada” y “La tumba falsa”, que provocaron un multitudinario baile norteño entre los asistentes.

La noche contó además con la participación de Vivir Quintana y Majo Aguilar, quienes se unieron a la agrupación para interpretar algunos de sus temas más representativos.

Aunque el grupo se despidió del escenario, los gritos del público los hicieron regresar para ofrecer un último tema. Con “El niño y la boda”, Los Tigres del Norte cerraron una velada que confirmó por qué siguen siendo una de las agrupaciones más queridas e influyentes de la música regional mexicana.

Los Tigres del Norte conquistan el GNP con una noche de orgullo mexicano ı Foto: © José Jorge Carreón

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