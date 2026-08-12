Ivana Rodríguez, hermana de Georgina y cuñada de Cristiano Ronaldo, vuelve a captar la atención del público luego de que se diera a conocer que el futbolista portugués y la modelo se casaron tras 9 años de relación.

Además, la influencer se convirtió recientemente en madrina de Pravia en el quinto programa del Grand Prix. Descubre parte de su trayectoria y cómo ha ido evolucionando su imagen con el paso de los años.

Antes y después de Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo | FOTOS

La transformación de Ivana Rodríguez ha sido evidente a lo largo de la última década. La hermana de Georgina Rodríguez nació el 21 de mayo de 1990, por lo que actualmente tiene 36 años.

En 2018, lucía un estilo más juvenil con cabello rubio y cejas oscuras, una imagen que contrastaba con la sobriedad de su hermana Georgina. Para 2022, optó por un tono castaño, más parecido a su tono natural.

Ya en 2025, la cuñada de Cristiano Ronaldo mantuvo el castaño, pero con un aspecto más bronceado.

Así ha cambiado Ivana Rodríguez, cuñada de Cristiano Ronaldo ı Foto: IG ivana.rodriguez

Pero el cambio radical vino después. Desde octubre de 2025, Ivana Rodríguez es “pelirroja peligrosa”, tal como lo anunció a través de Instagram junto a una serie de fotos en las que documentó su proceso en el salón de belleza. Además, lució la nariz más afilada y los labios rellenos.

“Por fin soy “pelirroja peligrosa”. Gracias Dani Zu por dejarme tan bella”, escribió la hermana de Georgina Rodríguez.

En noviembre de ese mismo año, la influencer participó en el programa de cocina TOP CHEF: Dulces y famosos, competencia en la que resultó victoriosa, en abril.

Actualmente, y desde mayo, Ivana Rodríguez regresó al look de 2018 pues tiene el cabello rubio. “Vuelvo a ser rubia!!!”, escribió junto a una serie de fotografías donde luce fleco y el cabello largo en ondas.

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