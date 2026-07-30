La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parece salida de un cuento de hadas moderno; hoy la pareja está por pisar el altar. Tras casi nueve años de relación y comprometidos, su primer encuentro sigue fascinando a los fans.

Conoce cuándo y dónde se conocieron el futbolista y la modelo hispanoargentina.

¿Cuándo y cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron en 2016 en una tienda Gucci de Madrid, España, donde ella trabajaba como asesora de ventas, y fue amor a primera vista, según lo han descrito en diversas entrevistas.

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El famoso futbolista portugués quedó impresionado y Georgina sintió “cosquillas en el estómago” al verlo por primera vez, dijeron en la serie Yo soy Georgina, de Netflix. Cristiano la invitó a salir desde ese primer momento, y ella recuerda que, aunque ya había cenado, aceptó la invitación y vivieron un momento único durante la cita.

Georgina and Ronaldo telling about how they met for the first time 🤯🔥 Georgina's conversation is more interesting 😜🤭 pic.twitter.com/aoI4YGxMrA — DailyCR7Vibes (@naturelover6024) July 29, 2026

Tras el primer encuentro, se volvieron a ver en un evento de Dolce & Gabbana y partir de ahí comenzaron a frecuentarse. Georgina seguía trabajando en la tienda Gucci y el futbolista la recogía en su Bugatti.

La primera aparición pública de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo como pareja fue en noviembre de 2016, en Disneylandia París, donde fueron fotografiados por la prensa.

Georgina Rodríguez en 2016 ı Foto: Especial

La relación se hizo oficial en enero de 2017 durante la ceremonia de premios The Best FIFA en Zúrich, donde posaron juntos junto al hijo mayor del futbolista, Cristiano Jr.

Antes de ser novia de Cristiano Ronaldo, en 2015, Georgina Rodríguez salió con Javier Hernández Piñeiro, un fotógrafo español y exconcursante del reality show La Isla de las Tentaciones.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tienen dos hijas biológicas juntos: una niña que nació en noviembre de 2017 y otra en abril de 2022. El futbolista tenía tres hijos antes de conocer a su futura esposa: Cristiano Jr., que nació en 2010, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017, sin embargo, Georgina los considera sus hijos y los ha criado con mucho amor.

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