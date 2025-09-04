La increíble razón por la que no darían alcohol en la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo es una de las máximas figuras del futbol mundial y pronto dará un paso importante en su relación amorosa con su prometida Georgina Rodríguez, pues la famosa pareja está lista para casarse.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales de Georgina Rodríguez, quien publicó una imagen a través de su cuenta de Instagram, donde presume en una imagen las manos de ella y Cristiano Ronaldo enseñando el hermoso anillo de compromiso que le dio el astro portugués.

Sin embargo, después de darse a conocer que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán matrimonio, una de las cosas que causó impacto entre los seguidores del futbolista y la modelo fue que en la fiesta de su boda no darán alcohol.

Esta es la insólita razón por la que no darán alcohol en la boda de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez organizarán una tremenda fiesta para celebrar su matrimonio en los próximos meses, pero una condición es que no podrán ingresar alcohol a la fiesta de la famosa pareja.

Con información del portal Juanfutbol, la razón de esta condición es que el astro portugués no consume bebidas alcohólicas, esto por una promesa que se hizo a sí mismo, ya que en el pasado su padre sufrió de problemas y vicios con el alcohol.

De igual manera, ‘El Bicho’ es un atleta de alto rendimiento que cuida su físico, es por eso que no consume bebidas alcohólicas y cuida mucho su alimentación, para mantenerse de la mejor forma para los partidos con la Selección de Portugal y el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo y la historia de amor con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo tuvo varias parejas a lo largo de su carrera como futbolista profesional, pero Georgina Rodríguez es el amor de su vida, pues ya llevan varios años de relación y por fin darán el paso más importante.

El astro portugués y la modelo argentina se conocieron en España cuando Ronaldo militaba en el Real Madrid, pues ellos cuentan que ‘El Bicho’ asistió a una tienda departamental de una marca de lujo donde trabajaba su actual pareja y fue como amor a primera vista.

Desde ese momento empezaron a salir y comenzaron a formar una hermosa familia, pues al día de hoy tienen seis hijos que son casi de la misma edad; además, cuando Cristiano Ronaldo tiene días libres, comparten hermosos momentos en sus redes sociales con ellos.

DCO