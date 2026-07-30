La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es uno de los temas más comentados en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. La emoción entre los fans de la pareja aumentó luego de que circulara una supuesta invitación digital circuló en Portugal con fecha del sábado 1 de agosto de 2026.

El famoso futbolista y su pareja no han dado detalles sobre su enlace matrimonial, por lo que dejaron a millones de seguidores con la duda sobre cuándo será realmente la esperada ceremonia. En La Razón de México te contamos.

¿La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina será el sábado 1 de agosto? Esto se sabe

El programa portugués V+Fama aseguró recientemente haber recibido una invitación en la que se detallaba que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se celebraría el 1 de agosto a las 17:00 horas, en Quinta da Regaleira, Sintra. Incluso se leía que el evento tendría código de vestimenta formal en negro.

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Sin embargo, es versión fue desmentida. La revista ¡HOLA! investigó y concluyó que no existen elementos que confirmen la boda en esa fecha.

Además, la agenda pública de Quinta da Regaleira, donde supuestamente se realizaría el matrimonio, muestra visitas turísticas y un espectáculo musical programado para ese mismo día, lo que hace improbable que se realice un evento privado de gran magnitud.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están comprometidos. ı Foto: Instagram @georginagio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en agosto de 2025, tras casi nueve años de relación. Desde entonces, han mantenido los detalles de su boda bajo estricta discreción, por lo que no se sabe con certeza si caminarán al altar este sábado 1 de agosto.

El futbolista portugués había señalado que quería enfocarse en su participación con la selección de Portugal durante el Mundial de 2026 antes de organizar su boda. Incluso bromeó en varias entrevistas sobre celebrar la boda después del torneo. No obstante, no hay fecha confirmada.

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