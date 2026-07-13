Georgina Rodríguez sube una épica foto de Cristiano Ronaldo tras regresar de la Copa del Mundo 2026

En redes sociales Georgina Rodríguez compartió una foto con Cristiano Ronaldo en donde aparecen tomando el sol y pasando un buen rato tras la eliminación de la Selección de Portugal en la Copa del Mundo 2026.

Al parecer El Comandante no la está pasando nada mal después del torneo de la FIFA y olvidó rápidamente la dolorosa eliminación ante España en octavos de final. En la postal que se puede ver en Instagram, la pareja del jugador escribió: “Papis”.

CR7 se toma unos días de descanso luego de lo que fue su última Copa del Mundo, en donde no pudo avanzar más allá de octavos de final, pero por lo menos en el plano individual dejó cifras notables.

El nacido en Madeira se convirtió en el único jugador en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas y el líder histórico de tantos internacionales con 146.

Cristiano Ronaldo se va con la conciencia tranquila en su último Mundial

Cristiano Ronaldo salió del campo tras su último partido de la Copa del Mundo en las filas de Portugal con una expresión estoica en el rostro y apenas un leve indicio de emoción. Hizo un breve saludo con una mano para reconocer a los aficionados que lo aclamaban.

Y manifestó la misma sensación que ha tenido tras derrotas anteriores. “Triste... es normal después de quedar eliminado así”, comentó el astro, quien tras el partido se cubrió brevemente los ojos con la mano derecha.

La sexta y última Copa del Mundo para la superestrella de 41 años terminó con una derrota por 1-0 ante la rival fronteriza España en un partido de octavos de final.

“Lo he dado todo, he dado lo mejor de mí, y me voy con la conciencia tranquila”, compartió Cristiano. ”Así son el fútbol y la vida de un futbolista. A veces ganas y a veces pierdes”.

Reiteró tras caer ante la Roja que ésta era su última actuación en el torneo que se disputa cada cuatro años. Lo más lejos que llegó en una Copa del Mundo fueron las semifinales en su debut de 2006.

En cuanto a sus otros planes, no estaba listo para darlos a conocer. “Sí, fue mi última Copa del Mundo, pero sobre todo lo demás tendré tiempo para pensarlo, para estar con mi familia, y no tomar ninguna decisión en caliente y seguir adelante con la vida”, mencionó.

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