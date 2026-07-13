Inglaterra vs Argentina: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de semifinales de la Copa del Mundo 2026

Inglaterra y Argentina definen en Atlanta a la segunda selección finalista en la Copa del Mundo 2026.

Atlanta recibe este miércoles 15 de julio el partido entre Inglaterra y Argentina, el atractivo duelo del cual saldrá el segundo finalista de la Copa del Mundo 2026. El equipo de la rosa y la Albiceleste se enfrentan de nuevo en una de las mayores rivalidades futbolísticas.

Los tres leones llegan a este encuentro después de haber dejado en el camino a la sorpresiva Noruega de Erling Haaland en un juego que se definió en tiempos extra, en el que se impusieron con doblete de Jude Bellingham. La selección sudamericana, que busca el bicampeonato de la mano de Lionel Messi, también tuvo que llegar al alargue para eliminar a Suiza en la ronda de cuartos de final.

¿En qué canal pasan EN VIVO Inglaterra vs Argentina?

El partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo 2026, se jugará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo en las señales de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Martes 15 de julio

Hora : 13:00

Estadio : Atlanta

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Inglaterra y Argentina

INGLATERRA : Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

ARGENTINA: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Everything you need to know about Argentina ahead of Wednesday’s @FIFAWorldCup semi-final 👀⤵️ — England (@England) July 13, 2026

¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Argentina en Mundiales?

La de este miércoles será la sexta ocasión en la que las selecciones de Inglaterra y Argentina midan fuerzas en la Copa Mundial de la FIFA.

Es la primera vez que se encuentran en semifinales, pero la cuarta que chocan en fase de eliminación directa, luego de sus cruces en cuartos de final de Inglaterra 1966 y México 1986, además del de octavos de final en Francia 1998.

El encuentro más recordado entre Inglaterra y Argentina es el que se llevó a cabo en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, cuando Diego Armando Maradona cometió la que él denominó ‘mano de Dios’ y el catalogado ‘gol del siglo’ para darle a la Albiceleste el pase a la final de la justa en México.

Inglaterra vs Argentina, más que una rivalidad futbolística

El partido entre Inglaterra y Argentina envuelve más que una rivalidad dentro de la cancha, pues carga con el peso de conflictos históricos como el de las Islas Malvinas en 1982, el cual dejó una profunda herida en el pueblo de la nación sudamericana.

En dicho conflicto, que tuvo 10 semanas de duración, se disputó la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico Sur.

EVG