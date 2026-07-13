¿Donald Trump a la IndyCar?... Este es el detalle que sorprendió a todos en la Casa Blanca previo al GP Freedom 250

El Freedom 250 será la primera carrera de IndyCar disputada en las calles de Washington D.C.

Donald Trump volvió a colocarse en el centro de los reflectores deportivos al recibir un casco personalizado de IndyCar durante un evento celebrado en la Casa Blanca, como parte de la presentación oficial del Freedom 250 Grand Prix, la histórica carrera que se disputará el próximo 23 de agosto en las calles de Washington D.C. y que formará parte de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

El presidente estadounidense convivió con directivos, pilotos y representantes de IndyCar, encabezados por Roger Penske, propietario de la categoría, y el español Álex Palou, tricampeón del serial, quien fue el encargado de ent

regarle el casco conmemorativo.

NOW: President Trump walks out of the White House to a roaring crowd and hands Presidential Challenge Coins to Freedom 250 Grand Prix drivers before delivering remarks on the Freedom 250 Grand Prix Showcase. pic.twitter.com/HBRRF3Xvkm — Fox News (@FoxNews) July 13, 2026

Trump presume su pasión por el automovilismo

Durante el evento, Trump dejó claro su entusiasmo por la llegada de IndyCar a la capital estadounidense y aseguró que el Freedom 250 será una de las carreras más importantes en la historia de la categoría.

“Será una de las carreras más increíbles que se hayan visto nunca. Tendrá las mejores audiencias de la historia”, declaró el mandatario, quien además bromeó con que los monoplazas circularán por la Avenida Pennsylvania a más de 300 kilómetros por hora, pese a que esas calles nunca fueron diseñadas para albergar una competencia de ese tipo.

Como parte de la ceremonia, Roger Penske explicó que el casco entregado al presidente fue diseñado especialmente para la ocasión y expresó su deseo de verlo utilizarlo cuando encabece el desfile previo a la bandera verde a bordo de la limusina presidencial conocida como “La Bestia”.

Trump recibió el obsequio directamente de Álex Palou, quien actualmente es una de las grandes figuras del automovilismo mundial y uno de los máximos referentes de IndyCar.

Freedom 250 Grand Prix drivers have arrived! 🇺🇸 pic.twitter.com/6W8aJjB9q0 — Margo Martin (@MargoMartin47) July 13, 2026

El Freedom 250 será una carrera histórica para IndyCar

El Freedom 250 Grand Prix marcará un momento sin precedentes para la categoría estadounidense, ya que será la primera ocasión en que IndyCar dispute una carrera en las calles de Washington D.C., recorriendo el National Mall y parte de la emblemática Avenida Pennsylvania.

El evento será completamente gratuito para los aficionados y se espera una asistencia superior a 250 mil personas durante todo el fin de semana.

Roger Penske destacó que la organización considera esta competencia como uno de los proyectos más importantes en la historia moderna de la categoría.

“Las 500 Millas de Indianápolis siempre serán nuestra carrera insignia, pero creemos que este evento estará a ese mismo nivel por su impacto internacional”, afirmó el empresario.

La carrera también será clave en la lucha por el campeonato de IndyCar, ya que únicamente restarán dos fechas después del paso por Washington antes de conocer al campeón de la temporada 2026.

ice