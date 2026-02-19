Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tienen fecha y lugar para su impresionante boda; ¿será en México?

No es mentira que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las mejores parejas del futbol profesional y que muchos aficionados se pusieron felices cuando se dio la noticia de que el astro portugués le pidió matrimonio a su pareja con quien lleva nueve años de noviazgo.

Aunque, desde que Georgina Rodríguez presumió el lujoso anillo con el que CR7 le pidió matrimonio, los fanáticos de Ronaldo han estado atentos a cualquier noticia que tenga que ver con la boda que siguen planeando, aunque fue imposible que no se filtrara información y ya se conoce el lugar donde se llevará a cabo el evento y también la fecha.

Bien se sabe que la pareja ha mantenido en secreto toda la información sobre el festejo; aunque será una ceremonia muy íntima, la elegancia no puede quedar fuera, pues Georgina Rodríguez se caracteriza por siempre presumir su glamour en redes sociales.

Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida! ❤️ pic.twitter.com/3FPisNMXM4 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 27, 2026

Esta es la fecha en la que se celebrará la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya tienen elegida la fecha en la que se llevará a cabo su boda, que será en el segundo semestre del 2026, pues en este momento el futbolista portugués sigue preparándose para la Copa del Mundo de la FIFA.

El torneo más importante de selecciones es la razón por la que la pareja decidió que su boda sea después del torneo, por lo que la fecha está presupuestada para algún día de septiembre; esto con información que reveló el programa La Mesa Caliente, donde también mencionaron que la Catedral de Funchal, que está en Madeira, Portugal, es el lugar elegido por CR7 y la modelo para realizar la ceremonia.

Para mantener un ambiente íntimo con sus invitados como ellos lo tienen pensado, la fiesta se tiene presupuestada para que se lleve a cabo en un lujoso hotel cerca de la catedral en la ciudad donde nació Cristiano Ronaldo, además de que el futbolista reveló que su pareja “no es de las que gustan de grandes fiestas, sino de celebraciones privadas”.

Cristiano Ronaldo quiere llegar a su boda con el título de la Copa del Mundo debajo del brazo

Como la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez está pactada para que se celebre en septiembre de este año, el futbolista del Al-Nassr sigue preparándose para la Copa del Mundo de la FIFA, que podría ser la última de CR7, por lo que buscarán levantar el título de este torneo.

En caso de que Portugal salga campeón del Mundial en verano, CR7 llegaría a celebrar su boda como el actual campeón del mundo, celebrando tanto su compromiso con Georgina Rodríguez como el posible trofeo que podría levantar en Estados Unidos.

Otro de los récords y tal vez el más importante que busca Cristiano Ronaldo es el de los 1000 goles como futbolista profesional, una marca que podría romper durante la Copa del Mundo del 2026.

