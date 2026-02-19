¡Es todo un romántico! Cristiano Ronaldo revela cómo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez y todo lo que pasó

Cristiano Ronaldo decidió pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez después de nueve años de relación y cinco hijos, pero fue el año pasado cuando el astro portugués decidió dar el siguiente paso en su relación con la modelo, pues le pidió matrimonio y lo presumieron en redes sociales mostrando el anillo que ella recibió.

Sin embargo, fue hasta este año cuando se dio a conocer la forma y lo que hizo Cristiano Ronaldo para pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez, un evento al que el portugués catalogó como espontáneo y natural.

‘El Bicho’ estuvo en una entrevista con Piers Morgan, en la que reveló los detalles de cómo fue el momento en que le entregó el anillo a su próxima esposa para pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez. El evento ocurrió a la 1:00 de madrugada y el delantero explicó que “uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecérselo a Gio y, mientras lo hacía, mis dos hijas entraron y dijeron: ‘Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?’“, un momento único y que quedará en la memoria de la familia.

El deseo de Georgina Rodríguez que Cristiano Ronaldo cumplió al pedirle matrimonio

En la misma entrevista Cristiano Ronaldo platicó que uno de los sueños de Georgina Rodríguez era tener un anillo con una piedra en medio, ya que para ella este detalle representa amor y estabilidad en la pareja, es por eso que el astro portugués eligió con tiempo la pieza de joyería para regalarselo a su pareja.

“Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara”, platicó Cristiano Ronaldo. Cabe recalcar que, el anillo que Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez está valorado entre 1.5 y 5 millones de dólares.

La pieza de joyería fue diseñado en platino y con un diamante en el centro, sorprendiendo a sus aficionados con las fotos que subieron de él después de la pedida de mano. “Una de las cosas que amo de Gio es que no le importó el anillo. Solo me preguntó si era honesto, y le dije que sí, que la amaba y quería casarme con ella", comentó el portugués.

Esto es lo que opina Cristiano Ronaldo sobre su matrimonio con Georgina Rodríguez

Próximamente Cristiano Ronaldo comenzará una nueva etapa en su vida, el matrimonio, pues se casará con Georgina Rodríguez y formalizarán su relación un poco más, pues ya tienen una familia desde hace poco más de nueve años.

CR7 dejó en claro que “nada cambiará porque me case. Es solo un bonito capítulo más en mi vida”. Todo esta planeado para que el magno evento se lleve a cabo en septiembre del 2026, dos meses después del Mundial del 2026.

“Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón. Ella no es de fiestas enormes. Le gustan las cosas privadas y tranquilas, y eso respetaré”. Además platicó que “tengo 40 años, y lo que más valoro hoy es la estabilidad, la familia y el amor sincero. No soy perfecto, pero intento ser mejor cada día. Y tener a alguien como Gio a mi lado hace todo más fácil”.

